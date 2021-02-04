  • BIST 1.544
  • Altın 416,738
  • Dolar 7,1360
  • Euro 8,5592
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Öneri Ve Taleplerde Bulundu

» »
 Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, eczacıların, PCR kararı sonrası eczanelerine giderken yaşayabileceği sıkıntılara işaret ederek, bu konuda sorun yaşanmaması için öneri ve taleplerde bulundu.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Öneri Ve Taleplerde Bulundu

 Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, eczacıların, PCR kararı sonrası eczanelerine giderken yaşayabileceği sıkıntılara işaret ederek, bu konuda sorun yaşanmaması için öneri ve taleplerde bulundu.

Birlik Başkanı Umut Öksüz yazılı açıklamasında, hükümetin, kararlar alırken halkın tüm kesimlerini ve sağlık profesyonellerini düşünmek zorunda olduğuna işaret etti. 

PCR testlerinin tüm sağlık ocaklarında yapılmadığını, bundan dolayı özellikle uzak bölgelerde, kırsalda ve perifer bölgelerde yer alan meslektaşlarının alınan kararlardan sonra PCR testi yaptırmak için şehirlerarası ulaşım gerçekleştirmek zorunda olduğuna dikkat çeken Öksüz, bu bağlamda şu çözüm önerileri ve taleplerinde bulundu:

“Lefke, Karpaz, Yenierenköy, Çamlıbel, Esentepe vs. gibi uzak bölgelerde PCR testi uygulama merkezi olmadığından, çalışma saatlerimiz de göz önünde bulundurulduğunda, eczacılarımızın eczanesini kapayarak PCR testi olmadan diğer ilçelere test yaptırmak için gitmek zorunda kalacaklararı düşünülürse, ilçe geçiş noktalarında eczacımıza herhangi bir idari sorunun yaşanmaması için şimdiden çalışmalarınızı bu eczacılarımız adına başlatmanızı talep ediyoruz.

Her gün onlarca hastaya bire bir hizmet sunan, sağlık kuruluşu olan eczanelerimizin bulunduğu tüm bölgelerde bulaş riskini en alt seviyeye çekmek için sadece eczacılarımıza göre programlanacak olan günler ve saatler belirlenerek ücretsiz PCR test uygulaması talep ediyoruz.

Kişisel ve özel sağlık durumlarından dolayı PCR testlerini özel sağlık merkezlerinde yaptırmak zorunda kalacak olan meslektaşlarımız, eczane personellerimiz ve de ecza deposu yetkili arkadaşlarımızın test uygulama ücretlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.

PCR Testi uygulama merkezlerinin hayata geçirilemeyeceği bölgelerde ise eczacımıza PCR testlerinin eczanelerinde sağlık yetkilileri tarafından yapılmasını talep ediyoruz.”  

Öksüz, taleplerinin karşılanmaması halinde, PCR testlerini kendi imkanları ile yapacaklarını, ancak süreç sonunda örgütsel yapılarıyla ilgili yetkililere en sert şekilde cevap vereceklerini ifade etti ve “Sağlık profesyonellerinin sesine kulak verin, bizleri görmezden gelmeyi bırakın, Sağlık Üst Kuruluna acilen bir eczacı alın” çağrısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır04 Şubat 2021 Perşembe 11:56
  • Gürkut:Binlerce kişinin bekleyeceği kuyrukların acısını da 7-14 gün sonra yaşarız!04 Şubat 2021 Perşembe 11:55
  • 16 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!04 Şubat 2021 Perşembe 11:52
  • Ülke Genelinde Yapılan PCR Testleri Durduruldu!04 Şubat 2021 Perşembe 11:46
  • İskele'de uyuşturucu operasyonu!04 Şubat 2021 Perşembe 11:46
  • Market Sepetinden 250 Euro ve 800 TL çaldı!04 Şubat 2021 Perşembe 11:41
  • 2 aracında uyuşturucu bulundu!04 Şubat 2021 Perşembe 11:37
  • Sos Çocuk Köyü Derneği “Yol arkadaşım olur musun?” Kampanyası başlattı04 Şubat 2021 Perşembe 11:28
  • CTP Gençlik Örgütü'nden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek04 Şubat 2021 Perşembe 10:30
  • Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol!04 Şubat 2021 Perşembe 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti