Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf Yarışması'nın Seçici Kurulu Belirlendi

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadelemizi konu alan fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışma için, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu tarafından 5 kişilik seçici kurulu belirledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesinin fotoğraflardan oluşacak belgelerle anlatılmasının çok önem arz ettiğini belirterek, iki ayrı kategoride yapılacak fotoğraf yarışmalarının seçici kurulunun alanlarında uzman 5 kişiden oluştuğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Millî Mücadele Konulu Fotoğraf Yarışmasının Seçici Kurulu Belirlendi

İki kategoride yapılacak yarışmanın seçici kurulunda yer alan isimler; Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fotoğraf Sanatçısı ve Grafiker Hikmet Uluçam, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, Öğretim Yakın Doğu Üniversitesi Görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı Gazi Yüksel ile Çizer ve Fotoğraf Sanatçısı Musa Kayra'dan oluşuyor.

Kıbrıs Türk Millî Mücadele Yıllarına Ait Fotoğraflar Yarışacak

Kıbrıs Türk Milli Mücadele Fotoğraf yarışmasının birinci kategorisinde millî mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflardan oluşacak ve orijinal fotoğraflar sahiplerinde kalacaktır. Yarışmaya orijinal fotoğraflardan elde edilen kopyalar ile katılınacaktır. Fotoğrafları çeken veya bulunduranlar hayatta değillerse, yakınları akrabalık derecesini belirterek yarışmaya bu fotoğraflarla katılabilecektir. Fotoğrafların orijinalleri sahipleri tarafından uygun görüldüğü takdirde Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine bağışlanabilecektir. Fotoğraflar sergilenirken, kimin tarafından bağışlandığı belirtilecektir

Kıbrıs Türk Millî Mücadele'nin Yaşandığı Yerlerden Çekilecek Fotoğraflar Yarışacak

Yarışmanın ikinci kategorisi, millî mücadelenin yaşandığı yerlerden çekilecektir. Bunlar eski mevziler hendekler, tarihi yerler, sokaklar, mücadele yıllarında kullanılan araç ve gereçler ile belgelerden oluşabilir.

Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf yarışmasının şartları:

1. Yarışmacılar, her iki kategoriye de istedikleri sayıda fotoğraflarla katılabileceklerdir.

2. İkinci kategori için çekilen fotoğrafların nerede çekildiği belirtilecektir

3. Eski fotoğrafların yerleri ve şahısların isimleri bilindiği takdirde belirtilecektir

4. Fotoğraf ebatları en küçük A4 (21x29),7 cm) en büyük ise 35x50cm olacaktır

5. Yarışmaya sunulan eski fotoğraflara dijital ortamda herhangi bir manipülasyon yapılmayacaktır fakat ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli müdahaleler uzman şahıslar tarafından yapılacaktır

6. Katılımcıların Kimlik bilgileri ve telefon numaraları kapalı zarf usulü olacaktır.

7. Fotoğrafların arkasına beş rakamlı bir rumuz yazılacak aynı rumuz kapalı zarfın üzerinde yazılacaktır

8. Katılımcılar, yarışmanın her kategorisinde ayrı bir zarf ile katılmak zorundadır

9. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecektir

10. Yarışmanın yeni çekilecek fotoğraflar kategorisi ödüllü olacaktır. Ödül almayıp sergileme alanı fotoğrafların sahiplerine katılım belgesi verilecektir

11. Eski fotoğraflar kategorisinde fotoğrafları millî mücadele müzesine kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecektir.

12. Fotoğraflar en geç 25.01.2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesine elden teslim edilecektir

Kıbrıs Türk Millî Mücadele'nin Yaşandığı Yerlerden Çekilecek Fotoğraflar Arasından Dereceye Girenlere Para Ödülü De Verilecek.

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulunun belirlediği beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflarda dereceye giren 1'nciye 3.000 TL, 2'nciye 2.000 TL ve 3'ncüye 1.000 TL ve yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecektir.

Yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar 21 Şubat 2019 Perşembe günü Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde (AKKM) bulunan Kıbrıs Sanat Merkezinde sergileneceklerdir.

Yarışmaya Katılım ve Detaylı Bilgi için İletişim…

“Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf Yarışması"na katılacakların Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 0392 680 20 00/5251 ve 0392 680 20 00/5656 no’lu telefon numarasından veyaaliefdal.ozkul@neu.edu.tr ile gorkem.bulunc@neu.edu.tr mail adreslerinden ulaşılabilirler.