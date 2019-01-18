Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Şimdi de Fotoğraf Yarışmasına Odaklanıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadele konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. İki kategoride gerçekleşecek olan yarışmada seçici kurul tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenler ödüllendirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin fotoğraflarını en geç 25 Ocak 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesine elden teslim etmesi gerektiği bildirildi.

Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf yarışmasının birinci kategorisinde millî mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflardan oluşacak. Yarışmanın ikinci kategorisi ise millî mücadelenin yaşandığı yerlerden çekilecek olan fotoğraflardan oluşacak. Bunlar arasında eski mevziler, hendekler, tüneller, sığınaklar, tarihi yerler, binalar, sokaklar, millî mücadele yıllarında kullanılan araç ve gereçler ile belgeler olabilir.

Katılımcılar yarışmaya orijinal fotoğraflardan elde edilen kopyalar ile katılabilecekler. Fotoğrafları çeken veya bulunduranlar hayatta değillerse, yakınları akrabalık derecesini belirterek yarışmaya bu fotoğraflarla katılabilirler. Fotoğrafların orijinalleri sahipleri tarafından uygun görüldüğü takdirde Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine bağışlanabilecek. Fotoğraflar sergilenirken, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine kimin tarafından bağışlandığı belirtilecek.

Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf yarışmasının şartları:

1. Yarışmacılar, her iki kategoriye de istedikleri sayıda fotoğraflarla katılabilecekler.

2. İkinci kategori için çekilen fotoğrafların nerede çekildiği belirtilecek.

3. Eski fotoğrafların yerleri ve şahısların isimleri bilindiği takdirde belirtilecek.

4. Fotoğraf ebatları en küçük A4 (21x29),7 cm) en büyük ise 35x50cm olacak.

5. Yarışmaya sunulan eski fotoğraflara dijital ortamda herhangi bir manipülasyon yapılmayacak fakat ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli müdahaleler uzman şahıslar tarafından yapılacak.

6. Katılımcıların Kimlik bilgileri ve telefon numaraları kapalı zarf usulü olacaktır.

7. Fotoğrafların arkasına beş rakamlı bir rumuz yazılacak aynı rumuz kapalı zarfın üzerinde yazılacak.

8. Katılımcılar, yarışmanın her kategorisinde ayrı bir zarf ile katılmak zorundadır.

9. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Fotoğraflar Seçici Kurul Tarafından Belirlenecek…

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici kuruluda Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fotoğraf Sanatçısı ve Grafiker Hikmet Uluçam, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim elemanı ve Fotoğraf Sanatçısı Gazi Yüksel ile Fotoğraf Sanatçısı Musa Kayra yer alıyor.

Kıbrıs Türk Millî Mücadele'nin Yaşandığı Yerlerden Çekilecek Fotoğraflar Arasından Dereceye Girenlere Para Ödülü Verilecek…

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulunun belirlediği beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflarda dereceye giren 1'nciye 3.000 TL, 2'nciye 2.000 TL ve 3'ncüye 1.000 TL para ödülü verilecek. Yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecek.

Yarışmada ayrıca yeni çekilecek fotoğraflar kategorisi ödüllü de olacak. Ödül almayıp sergileme hakkı kazanan fotoğrafların sahiplerine katılım belgesi verilecek. Eski fotoğraflar kategorisinde ise fotoğrafları Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecek.

Fotoğraflar Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Sergilenecek…

Yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar 21 Şubat 2019 Perşembe günü Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezinde sergilenecek.

Milli Mücadele Tarihinin Korunarak Gelecek Nesillere Aktarılması Hedefleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı bu topraklarda verdiği destansı mücadelenin fotoğraflardan oluşacak belgelerle anlatılmasının çok önem arz ettiğini belirtti. Prof. Dr. Özkul, iki ayrı kategoride yapılacak fotoğraf yarışmasının amacının millî mücadele tarihimiz hakkında görsel malzemeler toplayıp bunları 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı Bünyesindeki Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi aracılığıyla en doğru şekilde gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Yarışmaya Katılım ve Detaylı Bilgi İçin İletişim…

“Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf Yarışması"na katılacaklar Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç’a 0392 6802000/5251 ve 0392 6802000/5656 numaralı telefon numarasından veya aliefdal.ozkul@neu.edu.tr ile gorkem.bulunc@neu.edu.tr mail adreslerinden ulaşılabilirler.