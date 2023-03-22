Kıbrıs Türk taşınmazlarının idaresi konusunda köklü değişiklik yapılması öngörülüyor

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, dün Meclis Göçmenler Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı, Rum göçmenlere verilen kira destekleri ve depreme dayanıksız göçmen evlerinin yıkımı konusunda açıklamalarda bulundu.

Politis gazetesi, “Göçmenlik Politikasında Köklü Değişiklikler Geliyor” başlığı altında verdiği haberinde, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün konuya ilişkin yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Yoannu, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı, Rum göçmenlere yönelik kira yardımları ve depreme dayanıklı olmadıkları tespit edilen göçmen evlerinin durumuna ilişkin açıklamalarında özetle, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımına ilişkin yasa ve uygulamaların günümüze uygunluğunu yitirdiğini, göçmenlere verilen kira yardımlarının da günümüz şartlarına göre düşük kaldığını ifade etti.

Yoannu, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımına ilişkin yasaların yeniden düzenlenmesi, Kıbrıs Türk taşınmazlarının değerlerinin yeniden belirlenerek bu taşınmazların kiralanması vb. kullanımından elde edilen gelirlerin günümüz şartlarına uyarlanması ve Kıbrıs Türk taşınmazlarının kimler tarafından nasıl kullanıldıklarına ilişkin süreç ve bilgilerin şeffaf hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Taşınmazları Bilgi İşlem Sistemi’nin oluşturulması ve kurulmasıyla Kıbrıs Türk taşınmazlarının değerleri, kiralanmaları, tahsisleri gibi bilgilerin bütünlüklü şekilde ulaşılabilecek duruma gelmesini öngördüklerini vurgulayan Yoannu, ilgili yasal düzenlemelerle bu hedefi gerçekleştireceklerini belirtti.

Yoannu, göçmenlere yapılan kira yardımlarının belirlenmesine de yeni kriterler getirileceğini, prosedürlerin basitleştirileceğini belirtirken devlet arazisine inşa edilen göçmen evlerinin hak sahipleri ve bu kişilerin mirasçılarına verilme ve kullanım izinleri hakkında yasa tasarısının da meclise sunulduğunu ifade etti.

Daha önce, göçmen evlerine hak kazanan kişilerin mirasçılarına bu evleri devredebilmeleri için, hak sahibinin 2006 yılından sonra vefat etmeleri gerektiğini ancak yeni düzenlemeyle söz konusu tarihin 1974 olarak değiştirileceğini vurgulayan Yoannu, bakım, onarım ve hatta yıkım gerektiren göçmen evleri konusunda da uygulama planı hazırladıklarını belirtti.

Yoannu, on yıllık süre zarfında 100 milyon Euro bütçe öngördükleri planın, göçmen evleri sahiplerinin, oturdukları evin bakım ve onarımını yapabilmeleri ve geçici barınma sağlayabilmeleri için devlet desteği almalarını içerdiğini, söz konusu planın gelecek Bakanlar Kurulu toplantısında sunulacağını da sözlerine ekledi.