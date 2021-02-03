  • BIST 1.519
  • Altın 422,019
  • Dolar 7,1493
  • Euro 8,5951
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAREKOR!!! 48'i yerel 62 pozitif vaka...

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 2021 Yılı Etkinliklerinde Kaytazzade Mehmet Nazım Ve Hikmet Afif Mapolar’ı Anacak

» »
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, 2021 yılı içerisinde düzenleyeceği etkinliklerde Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın kurucuları Kaytazzade Mehmet Nazım ve Hikmet Afif Mapolar’ı anacak.
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 2021 Yılı Etkinliklerinde Kaytazzade Mehmet Nazım Ve Hikmet Afif Mapolar’ı Anacak

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, 2021 yılı içerisinde düzenleyeceği etkinliklerde Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın kurucuları Kaytazzade Mehmet Nazım ve Hikmet Afif Mapolar’ı anacak.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin en eski edebiyat birliği olan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin, kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk yazın yaşamına büyük katkıları olan değerlerin unutulmaması adına, anma etkinlikleri, paneller, sempozyumlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda birliğin 2021 yılında gerçekleştireceği etkinliklerde, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ilk romanını yazan Kaytazzade Mehmet Nazım ve Kıbrıslı Türklerin ilk modern romancısı olan ve bugüne kadar 23 roman yazan Hikmet Afif Mapolar’ı düzenleyeceği panel ve sempozyumlarla anma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, birliğin, Kıbrıs Türk edebiyatının kurucuları olan yazarları anmak ve ülkede yaşanmakta olan pandemi nedeniyle topluma edebiyatla moral vermek için bu etkinlikleri düzenlemeyi amaçladığı kaydedildi.

Birliğin aynı yıl içerisinde Kıbrıs Türk Şiiri’nin ilklerine imza atan şairlerle ilgili anma etkinlikleri düzenleme yönünde de karar aldığı ifade edilen açıklamada, etkinlikle ilgili programın ilerleyen günlerde halkla paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada, birliğin, en uzun süreli başkanlığını yürütmüş olan Ali Nesim adına her yıl “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” düzenlediği ve bu çerçevede yazarları onore ederek, kitaplarını yayınladığı da kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugüne kadar 50’den fazla kitabın Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin desteğinde okuyucuyla buluştuğu ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 2021 Yılı Etkinliklerinde Kaytazzade Mehmet Nazım Ve Hikmet Afif Mapolar’ı Anacak03 Şubat 2021 Çarşamba 11:16
  • 62 vaka çıktığı gün! Bakanlar Kurulu İmar Emirnamesini değiştirdi!03 Şubat 2021 Çarşamba 10:54
  • Evinde 84 gram uyuşturucu bulundu!03 Şubat 2021 Çarşamba 10:41
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi03 Şubat 2021 Çarşamba 10:35
  • Köse:''Sağlık sistemi çöktüğünde hayatlarını kaybedecek olanlar yine bizim sevdiklerimiz''03 Şubat 2021 Çarşamba 10:01
  • Muhtarlık Açıkladı:Pozitif vaka var evden çıkmayın!03 Şubat 2021 Çarşamba 09:54
  • Ekonomik Paket ve Yeni Coronavirüs Tedbirleri Bugün Açıklanıyor!03 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 3 Şubat Çarşamba)03 Şubat 2021 Çarşamba 09:13
  • Poliçeler yasası hakkında Yasa Gücünde kararname yayınlandı02 Şubat 2021 Salı 23:55
  • İşte Bakanlar Kurulu karaları... Görevden alma yapıldı....02 Şubat 2021 Salı 22:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti