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Kıbrıs'ın ünlü Şeftali Kebabı nasıl yapılır?

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Kıbrıs'ın ünlü Şeftali Kebabı nasıl yapılır?
Kıbrıs'ın ünlü Şeftali Kebabı nasıl yapılır?

Kıbrıslıların vazgeçemediği damak tadı Şeftali Kebabı Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasında patent tartışmaları arasında dikkat çekmeye devam ediyor.

Malzemeler; Yarım kilo dana kıyma250 gr. koyun gömlek Yaklaşık 100 gr kuru soğanyarım demet maydonoz1 çay kaşığı tuz biraz karabiber

Hazırlanışı; Kuru soğanı soyduktan sonra olabildiğince ince doğrayın.Maydonozları iyice yıkayıp kurumasını bekledikten sonra küçük küçük kıyın.Dana kıymaya ilave ettiğin soğan, maydonoz, tuz ve karabiberle iyice yoğurun.Daha sonra yoğurduğun harcı şekillendirerek köfte biçimine getirin. Şeftali  kebabının köftesi genellikle irice olur Kasaptan alacağın koyun gömleği açtıktan sonra (Her kasapta her zaman bulamayacağınız için kasabınıza önceden sipariş verin) hazırladığınız köfteleri rahatça sarabilecek büyüklükte parçalara ayırın.. Köfte biçiminde hazırladığınız malzemeyi gömlekle silindir biçiminde sararak şişe geçirin Izgarada pişireceğiniz şeftali kebabını afiyet olsun…

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