  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Kıbrıslı Rumların yüzde 92’si Kıbrıs'ta çözümden umudunu kesti

»
Kıbrıslı Rumların yüzde 92’si önümüzdeki 5 yıl içerisinde Kıbrıs sorununun çözülmesi konusunda iyimser değil, yüzde 72’si Güney’deki yolsuzluğun arttığı görüşünde.
Kıbrıslı Rumların yüzde 92’si Kıbrıs'ta çözümden umudunu kesti

Politis, Interview’ün Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 705 kişiye telefonla ulaşarak 20-25 Ocak 2021’de yaptığı anketin sonuçlarını “Yolsuzluğun Artmasından Endişe” başlığıyla manşete çekti. 

Katılımcıların yüzde 72’si ülkede durumun kötüye gittiğini, yüzde 21’i iyiye gittiğini düşünürken yüzde 7’si görüş belirtmek istemedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in şu ana kadarki çalışmasını nasıl değerlendirdikleri sorulan katılımcılardan yüzde 60’ından “olumsuz, nispeten olumsuz”, yüzde 38’inden “olumlu, nispeten olumlu” cevabı geldi, yüzde 2’si görüş belirtmedi.

Son dönemde yolsuzlukla ilgili görüşü sorulan katılımcıların yüzde 72’si “daha çok yolsuzluk yapılıyor”, yüzde 6’sı “daha az yolsuzluk yapılıyor” dedi, yüzde 21’ine göre yolsuzluk durumu değişmedi.

Katılımcılara, Kıbrıs sorunun önümüzdeki 5 yıl içerisinde çözülmesi konusunda iyimser olup olmadıkları soruldu. Katılımcıların yüzde 92’si “hiç/çok az”, yüzde 5’i “oldukça fazla” dedi, yüzde 3’ü görüş belirtmedi.

Rum yönetiminin, küresel pandemiden zarar gören işletmelere yönelik destek önlemleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 54’ü “az yardım etti”, yüzde 17’si “hiç yardım etmedi”, yüzde 23’ü “çok yardım etti” dedi; yüzde 6’sı bu soruya cevap vermedi.

Rum yönetiminin küresel pandemiyi yönetme şeklinden memnuniyet durumu sorulan katılımcıların yüzde 49’unden “az/hiç”, yüzde 51’inden “çok/oldukça” cevabı alındı.

Katılımcılara “önümüzdeki pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” sorusu da yöneltildi. Bu soruya verilen cevapların yüzde 25,2’si “karar vermedim”, yüzde 12,5’i de “boş/geçersiz oy” oldu. Katılımcıların yüzde 18,7’si DİSİ, yüzde 12,8’i AKEL, yüzde 7,5’i DİKO, yüzde 3,0’ı EDEK, yüzde 3,0’ı Dayanışma Hareketi, yüzde 3,0’ı ELAM, yüzde 2,7’si DİPA, yüzde 2,5’i Ekologlar ve yüzde 9,1’i “diğer” tercihini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5+1 gayrı-resmi zirve, New York, Greentree'de yapılacak25 Ocak 2021 Pazartesi 12:24
  • Kıbrıs’ın geleceği, BTCA ve CTCA’nın online seminerinde tartışılacak24 Ocak 2021 Pazar 15:35
  • Kiprianu: “Beşli konferans bizi endişelendiriyor ama başka çaremiz yok”24 Ocak 2021 Pazar 15:08
  • Guterres: Kıbrıs konusunda ilgili tarafları en yakın tarihte toplantıya davet edeceğim20 Ocak 2021 Çarşamba 12:43
  • 5+1 Zirve şubat ayında İsviçre’de olabilir08 Ocak 2021 Cuma 14:00
  • Kıbrıs Türk Kültür Derneği: “Rumlar ENOSİS hedefinden vazgeçmedi”21 Aralık 2020 Pazartesi 11:48
  • Sol Hareket: Müzakereler Guterres Çerçevesi temelinde başlamalı.02 Aralık 2020 Çarşamba 13:38
  • 1.5 saat süren Anastasiadis-Lute görüşmesi sona erdi01 Aralık 2020 Salı 22:19
  • Lute geliyor, referans kavramlarını oluşturmayı deneyecek...23 Kasım 2020 Pazartesi 09:17
  • “Kuzey Kıbrıs’ta ayrı bir devlet olduğu ve bu devleti dünyanın kabullenme noktasında çok önemli bir noktaya gelindi”19 Kasım 2020 Perşembe 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti