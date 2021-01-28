Kıbrıslı Türk  Mustafa Gençsoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk 90 yaşındaki Mustafa Gençsoy koronavirüs nedeniyle bugün yaşamını yitirdi.

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşan Gençsoy, bir süre önce Chelsea and Westminster Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kıbrıs’ta Lefkoşa’nın kazası Peristerona’da 1931’de doğan Gençsoy, liseyi Lefkoşa’da bitirdikten sonra 1959’da da İstanbul Maçka Teknik Okulu’nda teknisyenlik diploması alır. 1960’da Londra’ya eğitim için gelir. Aynı yıl teknisyen olarak işe başladığı British Telecom’da 1991’de emekli oluncaya kadar çalışır. Mustafa Gençsoy Avrupa’nın en eski Türk derneği Kıbrıs Türk Cemiyeti’nin (KTC) 1971’den 2013’e kadar başkanlığını yaptı.