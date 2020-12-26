Kıbrıslı Türk yazar Bülent Gardiyanoğlu, Türkiye’de 'Çok Satanlar' listesinde

“Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayata ulaşmanın anahtarı, hayalleri ertelememektir…” diyen Kıbrıslı Türk yazar Bülent Gardiyanoğlu, yazmış olduğu ‘Kendini Ertelemekten Vazgeç’ kitabıyla satış rekorları kırararak Türkiye’de ‘Çok Satanlar’ listesinde yer aldı.

Gardiyanoğlu’nun Destek Yayınları’ndan çıkan 'kişisel gelişim' türündeki kitabı bu yıl içerisinde ‘En Çok Satan 30 Kitap’ listesinde yerini almayı başardı.

Henüz ilk baskısını yapmış olan kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

Mutlu, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayata ulaşmanın anahtarı, hayalleri ertelememektir...

İnsan hayatı, başlı başına bir mucize... “Ömür” denen kısıtlı zamanı hakkıyla değerlendirmekse insanın boynunun borcu...

Peki ama nasıl?

İnsanın zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişiminin önüne engeller koyan korkular, kaygılar, güvensizlikler ve çekirdek inançların temeli çocukluk döneminde atılıyor ve ömür süresini olduğu gibi esareti altına almayı başarabiliyor. Ta ki kişi, gelişiminin önünde duran engellerin farkına varıp bunları aşmaya karar verinceye kadar.

İlahi sistem, tekâmülü gerçekleştirmeye kapılar açan, fırsatlar sunan bir sistemdir. İş ki ilham dolu bu kapılardan geçmeye karar vermiş olun.

Yaşam yolculuğu içinde ilahi sistemde çınlayacak en acıklı söz “keşke”dir.

“Keşke” diyenin tekâmülünün gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu yüzden süreç içinde her zaman bilinçli, güven dolu, şuurlu ve iradeli ilerlemek çok değerli.

“Keşke içimdeki vesveseden kurtulsaymışım, meğer hepsi boşmuş.”

“Keşke yardım ettiğimi zannedip insanların gelişimine engel olmasaymışım.”

“Keşke insanları yargılamasaydım, olaylara takılı kalmasaydım, meğer hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş.”

“Keşke üretmenin güzelliğini daha önce bilseymişim, meğer ömrüm koca bir vakit kaybıymış.”

“Keşke bugünün işini yarına bırakmasaymışım.”

“Keşke affetmenin gücünü, öfkenin yıkımını bilseymişim.”

Ne yazık ki bütün bu pişmanlıkların temelinde “ertelemek” güdüsü yatıyor. Sevmeyi, anlamayı, büyümeyi, gelişmeyi, hayalleri ve tekâmülü ertelemek.

“Ertelemek” bir hiledir.

Dışarıdaki kaosun hileyle sizi tekâmül yolunuzdan alıkoymasına izin vermeyin.

Bülent Gardiyanoğlu’nun bu kitabı erteleme hilesine nasıl çelme takabileceğiniz yolunda eşsiz bilgilerle ve önerilerle dolu...

Yarın keşke dememek için:

Son nefesinde, gözünün önünden nasıl bir ömrün videosunun geçmesini isterdin?

Kendini ertelemekten vazgeç!