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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, ‘Koltuk benim olsun memleket mahvolsun’ diyor

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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, ‘Koltuk benim olsun memleket mahvolsun’ diyor
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, ‘Koltuk benim olsun memleket mahvolsun’ diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisinin buharlaştığını söylediği 128 milyar doların piyasalardaki dalgalanmayı önlemek için kullanıldığına dair sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP lideri, Erdoğan’ın, ‘koltuk benim olsun memleket mahvolsun’ anlayışı içinde olduğunu dile getirdi.

Aksaray’ın Yeşiltepe beldesinde çiftçilerle biraraya gelip sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Bir gazetecinin, dün Erdoğan’ın, CHP yönetiminin yok olduğunu iddia ettiği 128 milyar dolarla ilgili verdiği yanıtı sorması üzerine şunları söyledi:

“128 milyar dolarla ilgili açıklama doğru bir açıklama değil. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklama. İnat etti damadı getirdi. 128 milyar dolar toz oldu gitti. Sordum. Madem ki dengelemek için kulanmış esnafta, çiftçide, emeklide yok, kimsede yok nerede bu para çıksın açıklasınlar.”

Erdoğan’ın devleti inatla yönettiğini ve bunun doğru olmadığını vurgulayan CHP lideri şöyle devam etti: “İnatla azim arasındaki fark akıldır. Devlet akılla, mantıkla, bilgiyle yönetilir. Senin inadın dolayısıyla 128 milyar yok oldu, esnaf kan ağlıyor, 10 milyondan fazla işsiz var. Sen partinin kongrelerini yapıyorsun. Sosyal mesafe sıfır, lebaleb dolu. Esnafa gelince, ‘Aman ha Covid gelir.’ Kimin yüzünden? Bir inat yüzünden.

‘Kanal İstanbul’da inat edeceğine işsize çare ol’

Sen inat edip Kanal İstanbul’u yapacağına inat edip işsizlere, esnafa çare olsana. Devleti yönetemiyorlar. Sadece Erdoğan ben koltuğumu nasıl korurum bunun arayışı içinde koltuk benim ıolsun memleket mahvolsun. Beklediği, yaptığı, uygulamları bu.”

CHP liderine Meclis’e gönderilen 33 dokunulmazlık fezlekesi de soruldu. Kılıçdaroğlu, bir partinin başkanının mahkeme başkanı tayin edemeyeceğinin bir kez daha altını çizerek şunları söyledi:

“Hakim tayin ediyorsa o hakime güven olmaz. Yargı bağımsızlığı yok, Erdoğan’ın talimatını savcılar derhal yerine getiryor mu? Getiriyor. İsteğini hapse attırıyor mu? Attırıyor. Konuşma üslubuna bakın.

‘Eller kalkıp inecek’ eleştirisi: 19 Mayıs hareketi istiyor

‘Meclis’e gelecek eller kalkacak inecek.’ Bu bahsettiğin insanlar bu milletin seçtiği milletvekilleri. Bu vekillerin iradesi yok mu? ‘Şu dosyaya bakalım’ demeycekler mi Erdoğan diyor ki ‘El kaldırıp indireceksiniz.’ Ne demektir bu, 19 Mayıs hareketleri yapacaksınız Meclis’te. Bu yönetim tarzı deve inadına dayanan bir yönetim tarzı. Ya yanlış. Tutturmuş bir inat gidiyor. Allah akıl fikir versin.”

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