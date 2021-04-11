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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bir şahsın rehini’ dediği Bilim Kurulu’na çağrı: Korkmayın, konuşun

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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bir şahsın rehini’ dediği Bilim Kurulu’na çağrı: Korkmayın, konuşun
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bir şahsın rehini’ dediği Bilim Kurulu’na çağrı: Korkmayın, konuşun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Durumun ne kadar vahim olduğunu, bu bağlamda görevin yeteri kadar yerine getirilmediğini biliyoruz” dediği mesajında Bilim Kurulu’na seslendi.

Yoğun bakım doktorlarıyla buluştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda bununla ilgili tespitlerini anlattı.

CHP lideri şunları söyledi: “Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulu’muz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız.”

Bilim Kurulu’na sitem eden Kılıçdaroğlu “Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım, biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Gerekirse kendi aralarından bir sözcü seçmeleri gerekiyor. Sözcünün kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması gerekiyor” dedi.

Sağlık çalışanlarının olağanüstü çaba harcadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, özellikle Covid-19’un meslek hastalığı sayılması taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

CHP lideri şunları söyledi: “Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulu’muz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız.”

Bilim Kurulu’na sitem eden Kılıçdaroğlu “Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım, biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Gerekirse kendi aralarından bir sözcü seçmeleri gerekiyor. Sözcünün kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması gerekiyor” dedi.

Sağlık çalışanlarının olağanüstü çaba harcadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, özellikle Covid-19’un meslek hastalığı sayılması taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

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