  • BIST 1.378
  • Altın 456,490
  • Dolar 8,1215
  • Euro 9,6955
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 128 milyar doların hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari

»
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 128 milyar doların hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 128 milyar doların hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde bir kez daha Merkez Bankası'nın eriyen 128 milyar dolarlık rezervi vardı. 128 milyar dolarla Türkiye’de neler yapılabileceğinin örneklerini sıralayan CHP lideri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi. “Bunu sormak her namuslu, her ahlaklı vatandaşın, Allah'a inanan herkesin görevidir” diyen Kılıçdaroğlu, “Eğer kul hakkı en büyük günahsa, yüce yaratan kul hakkıyla önüme gelmeyin diyorsa 128 milyar doların hesabını bu sarayda oturanların vermesi lazım” dedi. Erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu Erdoğan’a, “Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir kardeşim, korkma, namusunla git bari” diye seslendi.

CHP’nin reklam panolarına verdiği “128 milyar dolar nerede?” afişleri hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmasını da eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Soru sormak e zamandan beri hakaret oldu? Bu neyi kanıtlıyor? 20 Temmuz sivil darbesinin en büyük kanıtıdır. Bana soru bile soramazsınız diyor. Kimsin sen? Bal gibi soracağım sen de bal gibi cevap vereceksin. Cevap vermezsen aldığın her oy haramdır. Bakın ramazanın birinci günü söylüyorum bunu" diye konuştu.

İktidarı kibirli olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu "Kibir için sözlükte ne diyor, ‘kendini herkesten üstün tutma hastalığı.' Şeytana özgü bir kavramdır kibir biliyorsunuz. Şeytan ne diyor, 'Ben ademe secde etmem o çamurdan yaratıldı ben ateşten.' Kibir buradan başlıyor zaten. Eğer kibir devleti yönetenleri teslim almışsa o ülke kolay kolay iflah olmaz. Kibirle bir ülke yönetilmez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesiyle başlayan tartışmaların ardından 103 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisi için 'darbe çağrısı' söyleminde bulunan iktidara, "Onların iradesi dışında açıklama metninde bazı değişiklikler yapıldı; birilerinin aracılığıyla gece yarısı bu metin yayımlandı. Onların iradesini suistimal edenler iktidara yakın olanlardır, yani saraya yakın olanlardır" sözleriyle yüklendi. Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında da, "Saray buradan bir darbe iması çıkarmak istedi. Sonra da dönüp arkasında CHP var dedi. Ne oldu? Hani CHP vardı? Yav CHP ile ilgili tek kelime yok. Jandarma, polis senin elinde kalktın utanmadan sıkılmadan beni suçladın. Yav devlet yalan söyler mi! Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat yalan söyler mi ya! Allah insanı kuru iftiradan saklasın. Kibre bakın. Koltuğu uğruna yapmayacağı ve satmayacağı hiçbir şey yoktur" sözlerini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AİHM, Selahattin Demirtaş'ın "Özel Hayata Saygı Hakkının İhlali" Başvurusunu Kabul Edilemez Buldu13 Nisan 2021 Salı 15:36
  • İHA: Kanada, Türkiye'ye üretim teknolojisi ihracatı iznini iptal etti13 Nisan 2021 Salı 11:00
  • Bağcılar'da virüs kostümüyle Covid-19'a dikkat çekmeye çalıştılar13 Nisan 2021 Salı 10:57
  • Erdoğan: “Akdeniz’i daima bir barış ve refah havzası olarak görüyoruz”13 Nisan 2021 Salı 09:17
  • Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe ile ortak açıklama: Yarın 150 bin doz aşıyı kendilerine teslim edeceğiz12 Nisan 2021 Pazartesi 21:21
  • Rusya'dan Türkiye'ye ''SİHA'' uyarısı12 Nisan 2021 Pazartesi 21:18
  • Rusya'dan 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye uçuşlarına kısıtlama!12 Nisan 2021 Pazartesi 21:15
  • CHP sordu: Kaç doz Biontech aşısı çöpe gitti?12 Nisan 2021 Pazartesi 19:37
  • Kılıçdaroğlu, 'Fahri LGBT üyesi' yapıldı12 Nisan 2021 Pazartesi 19:29
  • "4 yılda 152 öğrenciye hapis cezası verildi, 3 bini aşkın öğrenci hak ihlallerine maruz kaldı"12 Nisan 2021 Pazartesi 19:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti