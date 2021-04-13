Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 128 milyar doların hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde bir kez daha Merkez Bankası'nın eriyen 128 milyar dolarlık rezervi vardı. 128 milyar dolarla Türkiye’de neler yapılabileceğinin örneklerini sıralayan CHP lideri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi. “Bunu sormak her namuslu, her ahlaklı vatandaşın, Allah'a inanan herkesin görevidir” diyen Kılıçdaroğlu, “Eğer kul hakkı en büyük günahsa, yüce yaratan kul hakkıyla önüme gelmeyin diyorsa 128 milyar doların hesabını bu sarayda oturanların vermesi lazım” dedi. Erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu Erdoğan’a, “Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir kardeşim, korkma, namusunla git bari” diye seslendi.

CHP’nin reklam panolarına verdiği “128 milyar dolar nerede?” afişleri hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmasını da eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Soru sormak e zamandan beri hakaret oldu? Bu neyi kanıtlıyor? 20 Temmuz sivil darbesinin en büyük kanıtıdır. Bana soru bile soramazsınız diyor. Kimsin sen? Bal gibi soracağım sen de bal gibi cevap vereceksin. Cevap vermezsen aldığın her oy haramdır. Bakın ramazanın birinci günü söylüyorum bunu" diye konuştu.

İktidarı kibirli olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu "Kibir için sözlükte ne diyor, ‘kendini herkesten üstün tutma hastalığı.' Şeytana özgü bir kavramdır kibir biliyorsunuz. Şeytan ne diyor, 'Ben ademe secde etmem o çamurdan yaratıldı ben ateşten.' Kibir buradan başlıyor zaten. Eğer kibir devleti yönetenleri teslim almışsa o ülke kolay kolay iflah olmaz. Kibirle bir ülke yönetilmez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesiyle başlayan tartışmaların ardından 103 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisi için 'darbe çağrısı' söyleminde bulunan iktidara, "Onların iradesi dışında açıklama metninde bazı değişiklikler yapıldı; birilerinin aracılığıyla gece yarısı bu metin yayımlandı. Onların iradesini suistimal edenler iktidara yakın olanlardır, yani saraya yakın olanlardır" sözleriyle yüklendi. Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında da, "Saray buradan bir darbe iması çıkarmak istedi. Sonra da dönüp arkasında CHP var dedi. Ne oldu? Hani CHP vardı? Yav CHP ile ilgili tek kelime yok. Jandarma, polis senin elinde kalktın utanmadan sıkılmadan beni suçladın. Yav devlet yalan söyler mi! Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat yalan söyler mi ya! Allah insanı kuru iftiradan saklasın. Kibre bakın. Koltuğu uğruna yapmayacağı ve satmayacağı hiçbir şey yoktur" sözlerini kaydetti.