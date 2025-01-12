Kilitkaya Köyü’nde, ava kapalı günde tüfek ve fişek taşıyan iki kişi tutuklandı

Kilitkaya Köyü’nde, ava kapalı günde av tüfeği ve canlı fişek taşıdığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 19.00’da av korucuları tarafından Kilitkaya Köyü’nün yaklaşık 500 metre kuzeybatı kısmında, B.K.’nin (E-23) kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, B.K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.K.’nin (E-24), ava kapalı günde adlarına kayıtlı iki av tüfeği ile toplam 94 canlı av tüfeği fişeğini kanunsuz tasarruf edip taşıdıkları tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tutuklandı.