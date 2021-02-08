Kim Milyoner İster'de sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne sağlıkla ilgili bir soruya verdiği yanıtla gündem olan doktor Ali Çiçek açıklama yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne sağlıkla ilgili bir soruya verdiği yanıtla gündem olan doktor Ali Çiçek açıklama yaptı.

Yanlış yanıt verdiği ekranlara yansıyan doktor Ali Çiçek, kendisini savunarak ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster'de Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince gündem olmuştu.

Çiçek, "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm. Son olarak yarışmayı izleyen ses ve süreden dolayı yanlışlık olduğunu söyleyen arkadaşlara da teşekkür ederim." dedi.