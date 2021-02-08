  • BIST 1.535
  • Altın 416,569
  • Dolar 7,0778
  • Euro 8,5250
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Kim Milyoner İster'de sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu

»
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne sağlıkla ilgili bir  soruya verdiği yanıtla gündem olan doktor Ali Çiçek açıklama yaptı.
Kim Milyoner İster'de sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne sağlıkla ilgili bir  soruya verdiği yanıtla gündem olan doktor Ali Çiçek açıklama yaptı.

Yanlış yanıt verdiği ekranlara yansıyan doktor Ali Çiçek, kendisini savunarak ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster'de Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince gündem olmuştu.

Çiçek, "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm. Son olarak yarışmayı izleyen ses ve süreden dolayı yanlışlık olduğunu söyleyen arkadaşlara da teşekkür ederim." dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SP lideri: 'Anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklik yapsanız ne yazar'08 Şubat 2021 Pazartesi 21:20
  • TTB’den mutasyon uyarısı: Hastaneye yatış ve ölümlerin artması kaçınılmaz08 Şubat 2021 Pazartesi 21:16
  • Merkel ile Erdoğan görüştü08 Şubat 2021 Pazartesi 21:04
  • DEVA ve Gelecek'ten "parlamenter sistem" vurgusu08 Şubat 2021 Pazartesi 21:03
  • ‘CHP, Atatürk’ün ideolojisinden uzaklaştı’ diyen İnce, parti üyeliğinden istifa etti08 Şubat 2021 Pazartesi 21:03
  • HDP "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı08 Şubat 2021 Pazartesi 21:02
  • TTB'den "kar topu etkisi" uyarısı08 Şubat 2021 Pazartesi 21:01
  • Sigortadan para almak için hamile eşini uçurumdan attı08 Şubat 2021 Pazartesi 20:48
  • Metrepoll Araştırma: İlk kez Millet ittifakı önde!08 Şubat 2021 Pazartesi 20:13
  • Türkiye'de 8 bin 103 vaka, 103 can kaybı08 Şubat 2021 Pazartesi 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti