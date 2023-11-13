Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon liralık soru ilk kez açıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Eyüp İşler isimli yarışmacı, 5 milyon liralık soruyu açtırdı. Soruya doğru yanıt veremeyen İşler, 50 bin lira kazandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik sorunun açılması ile gündem oldu.



Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Rabia Birsen Göğercin'in ardından ilk kez 1 milyon TL'lik soruyu açtıran ve doğru bilen Eyüp İşler, bu akşam büyük ödül için yarıştı.

Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırarak yarışma tarihine geçti. Büyük ödüle giden yoldaki son soru ise şu şekilde oldu;

"İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?"

A) ÇORUM

B) YOZGAT

C) SİVAS

D) TOKAT

Soruya Tokat cevabını veren İşler'in cevabı yanlış çıktı. Doğru cevap ise Çorum oldu.



İşler'in soruya yanlış cevap vermesi sonucunda kazandığı ödül ise sosyal medyada gündem oldu.