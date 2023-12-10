  • BIST 7913.76
  • Altın 1864.371
  • Dolar 28.9774
  • Euro 31.2033
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAGuterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması BMGK'nın otoritesini zayıflattı

"Kimliksizler"in mücadelesi, Avrupa Parlamentosu'nun Dilekçeler Komitesi’nde görüşülecek

»
Kimliksizler'in yaşadığı insan hakları ihlalleri, 22 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu'nun Dilekçeler Komitesi’nde görüşülecek. Görüşmenin yapılacağı gün, Kimliksizler Derneği üyeleri de toplantıya katılacak.
"Kimliksizler"in mücadelesi, Avrupa Parlamentosu'nun Dilekçeler Komitesi’nde görüşülecek

Karma evliliklerden doğan kişilerin Avrupa Birliği (AB) vatandaşlık hakkını çeşitli platformlarda savunan ve bu amaçla eylem ve etkinlikler düzenleyen Kimliksizler Derneği’nin sorunları, 22 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Dilekçeler Komitesi’nde görüşülecek. Dernek üyeleri de, komite toplantısına katılacak.

Geçtiğimiz günlerde Kimliksizler Derneği'ni Tahsin Oygar, Brüksel’de temsil etmiş ve Kimliksizler'in yaşadığı insan hakları ihlallerini gündeme getirerek, çözüm arayışlarında destek istemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis müzakereleri canlandırmak için elinden geleni yapacağını kaydetti13 Kasım 2023 Pazartesi 09:51
  • Cumhurbaşkanlığı: Sahadaki gerçeklerden ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha gösterdiler10 Kasım 2023 Cuma 10:14
  • Tatar: “Tamamıyla tarafsız olabilecek bir temsilciyi onaylarız”02 Kasım 2023 Perşembe 09:08
  • Hristodulidis: Müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini araştıracak bir temsilci atanacak25 Ekim 2023 Çarşamba 14:23
  • Aşağı Pirgolular da Pile benzeri çözüm istiyor25 Ekim 2023 Çarşamba 13:05
  • Özel temsilci atanması konusundaki bekleyiş sürüyor18 Ekim 2023 Çarşamba 12:21
  • Akansoy: Tüm ayrılıkçı perspektiflere karşıyız11 Ekim 2023 Çarşamba 15:59
  • Rum Yönetimi’nin BM tarafından bir yetkili atanmasına onay verdiği belirtildi09 Ekim 2023 Pazartesi 09:40
  • Gül: Kıbrıs sorununun çözümü için son bir fırsat verilebilir01 Ekim 2023 Pazar 21:05
  • Colin Stewart “üç ümit verici işaret” görüyor30 Eylül 2023 Cumartesi 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti