"Kimliksizler"in mücadelesi, Avrupa Parlamentosu'nun Dilekçeler Komitesi’nde görüşülecek

Karma evliliklerden doğan kişilerin Avrupa Birliği (AB) vatandaşlık hakkını çeşitli platformlarda savunan ve bu amaçla eylem ve etkinlikler düzenleyen Kimliksizler Derneği’nin sorunları, 22 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Dilekçeler Komitesi’nde görüşülecek. Dernek üyeleri de, komite toplantısına katılacak.
Geçtiğimiz günlerde Kimliksizler Derneği'ni Tahsin Oygar, Brüksel’de temsil etmiş ve Kimliksizler'in yaşadığı insan hakları ihlallerini gündeme getirerek, çözüm arayışlarında destek istemişti.
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