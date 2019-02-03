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Kiprianu’nun söyleşisi

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunu, enerji konuları ve Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek’in AP adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu.
Kiprianu’nun söyleşisi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunu, enerji konuları ve Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek’in AP adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Kiprianu söyleşisinde özetle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu ve enerji konusundaki politikaları ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarını eleştirdi, Kıbrıs sorununa da değindi.

AP seçimlerinde KKTC yerine Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olan bir Kıbrıslı Türk’ü, Niyazi Kızılyürek’i seçmelerinin sebebinin, KKTC’deki bazı kesimlerin, “iki sandalyenin kendilerine ait olduğu ve içişlerine karışıldığı iddialarında bulunmalarını önlemek amacını taşıdığını” ifade eden Kiprianu, Kızılyürek’le aynı vizyonu taşıdıklarını ve Kıbrıslı Türklerle ortak mücadeleye sahip oldukları mesajını da vermek istediklerini vurguladı.

Kiprianu, Anastasiadis ve hükümetinin, Türkiye’nin enerji alanındaki tehditleri için girişim başlattıklarını ve Güney Kıbrıs’ı kimsenin tehdit edemeyeceğini söylüyor olmalarına karşın Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Barbaros’un bölgede araştırmalarını rahatça sürdürebildiğine dikkat çekerken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu konudaki argümanlarının ise “komik olduğunu” belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Kiprianu, Akıncı’nın, mevcut gidişat konusunda büyük endişe içerisinde olduğunu savundu.

Kiprianu, KKTC’de 2020’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını, kişisel bir sorunu olmamasına rağmen Kudret Özersay’ın seçilmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümü açısından işlerin daha da zorlaşacağına inandığını da iddia etti.

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