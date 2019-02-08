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Kırgızistan Halk Ressamlarının 60 Eseri Sergileniyor, Eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Bağışlandı…

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Kırgızistan halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılıyor.
Kırgızistan Halk Ressamlarının 60 Eseri Sergileniyor, Eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Bağışlandı…

Kırgızistan halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, devlet nişanı ünvanına sahip Talant Ogobaev, Rakha Itikeev, Zhylkchy Zhakypov ve Yuristanbek Shygayev’in yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 60 eserinin sergileneceği Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisinin açılışı, 11 Şubat 2018 Pazartesi günü, saat 9.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilecek.

Eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Bağışlandı…

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in açılışını yapacağı sergi, üç hafta boycunca hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek. Eserlerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışlandığı sergi ile sanatseverler, Kırgız ressamların farklı ekol çalışmaları ile Kırgızistan sanatını daha iyi tanıma fırsatı bulacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 5’inci Etkinliğinde Kırgızistan’ın Rengarenk Kültürünü Yansıtacak…

Ülkenin kültür-sanat hayatına farklı bir boyut getirmek, sanata değer katmak, sanatın toplum için önemini ve sanata olan ilgiye süreklilik kazandırarak yaygınlaştırma misyonuyla kurulduğu günden itibaren Mustafa Hastürk ile Feryal Sükan kişisel resim sergisi, Cumhuriyet Sergisi, Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi’ne ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, beşinci etkinliği olan “Kırgızistan Sanatçıları” resim sergisi ile ortak köklere dayanan zengin ve aynı zamanda özgün Kırgız kültürünü sanatseverlere sunacak. Açılan sergi ile ülkemiz ve Kırgızistan arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğine katkı sunulacak.

Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi Sergilenmeye Devam Ediyor…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Sanat Merkezi’nde, ülkemiz sanatçıları tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi de, sanatseverler tarafından büyük bir ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Sergi, 15 Şubat 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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