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Kitapsever bakkal müşterileri için dükkanında 'mini kütüphane' oluşturdu

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bakkal işleten 64 yaşındaki Yusuf Yıldırım, dükkanının bir köşesinde oluşturduğu "mini kütüphane" ile müşterilerine kitap sevgisi aşılamaya çalışıyor.
Kitapsever bakkal müşterileri için dükkanında 'mini kütüphane' oluşturdu

Dükkanında çeşitli türlerdeki yaklaşık 250 kitabı müşterilerinin istifadesine sunan Yıldırım, AA muhabirine, 73 yıldır ailesinin mahalle bakkalı işlettiğini, kendisinin de üçüncü kuşak olarak bunu kardeşiyle devam ettirdiğini söyledi.

Küçüklüğünden beri kitaplara ilgisinin olduğunu dile getiren Yıldırım, müşterilerine de okuma alışkanlığı kazandırmak için dükkanın bir köşesini kütüphaneye dönüştürdüğünü anlattı.

Yıldırım, okumayı sevdiğini, her türde çok sayıda kitap okuduğunu, bu alışkanlığını hem çalışma hem de ev ortamında sürdürdüğünü belirtti.

İlerlemiş yaşına rağmen kendini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Yıldırım, herkesin bunu yapması gerektiğini, bu yönde kitapların yol gösterici olduğunu ifade etti.

Kütüphanenin müşterilerden ilgi gördüğünü bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Onların gözünde yakalıyorsunuz o ışığı. Kitap, çok farklı yaş gruplarından, hayatın çeşitli kademelerinden geçmiş tecrübeli kişileri bir araya getiriyor. Kitap sayesinde dost olduğumuz ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız var. Sevinçliyiz, iyi bir yolda olduğumuzu anlıyoruz. Gençlere tavsiyem, şu anda hangisini seviyorsa o türden kitaplarla hemhal olsun, okusunlar. İlginiz neyse oradan başladığınız zaman o kitap sizi bir yere çıkaracaktır. Kitaplar insanı muhakkak bir yere götürüyor."

"Hem kendisini yetiştirmiş hem de buradaki gençlere örnek olmuş"

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ahmet Akdardağan da uygulamayı ilk gördüğünde şaşırdığını, bir bakkalın müşterisine bu hizmeti vermesinin hoşuna gittiğini söyledi.

Ahilik kültürünün önemine işaret eden Akdardağan, şunları kaydetti:

"Bakkallık bugün doğmuş bir meslek değildir. Selçuklular zamanından, 13. yüzyıldan beri süregelen bir meslek. Çok güzel bir uygulama. Bu uygulamayı diğer bakkalların da örnek alması gerekiyor. Yusuf Bey bu konuda öncü olmuş, hem kendisini yetiştirmiş hem de buradaki gençlere örnek olmuş. Birçok gencimiz bunu örnek alarak ve buradan ihtiyaç duyduğu kitabı da alarak bu yolu seçmiş. Bu, inşallah Türkiye'de de örnek olacak."

Müşterilerden Ömer Yıldırım ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arkadaşlık, dostluk, bakkaldan çok aile... Kitaplar var, dara düştün mü gelip seninle sohbet ediyorlar. Kitapları alıyorum, zaman zaman burada okuyorum, bazen evime götürüyorum, bir şeyler öğreniyorum. Burada güzel kitaplar buluyorum, okuyup sonra farklı bir kitap daha alıyorum." ifadelerini kullandı.

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