Kız İzci Örgütü Derneği, WFIS Workshop 2024'e Ev Sahipliği Yaptı

Kız İzci Örgütü Derneği, Gençlik Dairesi’ne bağlı Kantara Gençlik Kampı’nda Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Avrupa Bölge üyesi olarak, WFIS Workshop 2024’e ev sahipliği yaptı.

Gerçekleşen kampın ardından KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır ve Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu (WFIS) Başkanı Klaus Tegeder, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen kamp hakkında daire müdürü Ozanoğlu’na bilgi veren Bahadır, Kız İzci Örgütü izci liderleri’nin atölye çalışmasına katılan liderlere; sele sepet ve iskemle örme, gavcar sandalyesi ve batik yapma gibi kültürümüzde yer alan değerlerin yanı sıra halk danslarımızdan oyunlar ve yemeklerimizden örnekler öğretildiğini söyledi.

Bahadır, gerçekleşen Uluslararası kampa Türkiye, Danimarka, İrlanda, Malta, İngiltere, Almanya, Polonya ve Sri-Lanka’dan yüz kişiye yakın izci liderinin katıldığını kaydetti.

Gençlik Dairesi Müdürü Ozanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birçok ülkeden ülkemize gelen izci liderlerini misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kurumlarımızın Uluslararası etkinliklerde ve oluşumlarda bulunmasının büyük önem arz ettiğini belirten Ozanoğlu, gerçekleşen kampta Kız İzci Örgütümüzün ülkemizde misafir olarak bulunan liderlere ülkemizin kültürünü ve yaşantısını tanıttığını kaydetti.

Ozanoğlu, gerçekleşen çalışmadan dolayı Bahadır’ı kutlarken böylesi etkinliklere destek olmaya devam edeceklerini de söyledi.