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“Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor Projesi" kapsamında dostluk kampı düzenlendi

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AB tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII” Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği’nin yürüttüğü “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” Projesi kapsamında İskele’de dostluk kampı düzenlendi.
“Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor Projesi" kapsamında dostluk kampı düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII” Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” Projesi kapsamında yeni izciler yetiştirmek amacıyla 12-14 Mayıs tarihleri arasında İskele’de dostluk kampı düzenlendi.

Kız İzci Örgütü Derneği’nden verilen bilgiye göre, dernek liderleri, proje kapsamında 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde Danimarka’da gerçekleştirilen De Gule Spejedere i Danmark tarafından düzenlenen Yıllık Dünya Bağımsız İzci Federasyonu (WFIS) atölye çalışmasına katılmıştı.

Atölye çalışmasında dernek liderleri birbirinden bilgilendirici çalışmalarda yer alarak deneyim edinirken, atölye çalışmasında edinilen bilgi ve deneyimler Dostluk Kampı’nda çocuk izcilere aktarıldı ve bu sayede derneğin kapasitesi daha da artmış oldu.

12-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Dostluk Kampı’nda kız izciler liderlerinden, el işi, ateş yakma, tesis kurma, ateşte yemek pişirme gibi birçok konuda bilgi edindi.

Kız İzci Örgütü Derneği başkanı Esen Bahadır, çocuk yaşta izci olmanın önemine vurgu yaparak “İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret gibi konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur. Bu nedenle çocuk yaşlardan itibaren izcilik yapan kişiler çok daha özgüvenli, becerikli, iyiliğe, olumlu bakış açısına sahip ve yardımlaşmaya yatkın, topluma yararlı, kendine yeten karakter sahibi bireyler olarak yetişirler.” dedi ve bu tarz kampların devamının geleceğini ekledi.

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