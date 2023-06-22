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Kjartan Björnsson KTÖS’ü Ziyaret Etti

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Kjartan Björnsson KTÖS’ü Ziyaret Etti
Kjartan Björnsson KTÖS’ü Ziyaret Etti

Avrupa Komisyonu'nda Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Uzlaşma Desteği Birimi Başkanı Kjartan Björnsson KTÖS’ü ziyaret ederek KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Björnsson’un yanısıra toplantıya, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Başkanı Stefan Simosas ve Avrupa Komisyonu'da Program Yöneticisi Oya Koçak Barçın’da katıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, gerçekleştirdikleri yapıcı ziyaret ve yaptıkları çalışmalar için Björnsson’e teşekkür etti. Maviş, Kıbrıslı Türkler’in yerinin AB olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk Toplumu’u ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve öneriler paylaştı.

Kıbrıs Türk Toplumu için Avrupa Birliği destekli eğitim programları hakkında genel bir tartışmanın gerçekleştiği toplantıda, Kıbrıslı Türklerin eğitim, kültür ve sosyal alanda yaşadığı zorluklar aktarıldı.

Karma evliliklerden doğan çocukların sorunları, Kıbrıs Türk Toplumu’nun Erasmus + programı dışında kalmasının yarattığı olumsuzlukların da irdelendiği görüşme olumlu havada geçti.

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