KKTC Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı..Ülkede tamamen kapanma gündemde

KKTC Bakanlar Kurulu, az önce olağanüstü toplandı.
Artan pandemi vakalarını görüşmek üzere toplanan Bakanlar Kurulu’nun gündeminde “ülkesel tam kapanmanın” olduğu bildirildi.
Konuyla ilgili Havadis’e konuşan Bakanlar Kurulu’ndan bir kaynak bölgesel kapanmadan beklenen randımanın alınmadığını belirtti.
Kaynak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın ülkesel tam kapanma görüşünde olduğunu, bu görüşün Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini kaydetti. Son 24 saate pozitif vaka sayısının 90’ı aştığını ve sağlık servislerinin kırmızı alarm düzeyine çıktığını kaydeden kaynak, “Bakanların büyük çoğunluğu da tam kapanmadan yanadır” şeklinde konuştu.
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