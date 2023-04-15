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KKTC Binicilik Federasyonu, 2023 yılı I. Ayak Engel Atlama Müsabakası gerçekleşti

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KKTC Binicilik Federasyonu 2023 sezonu I. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Gazimağusa’da 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşti.
KKTC Binicilik Federasyonu, 2023 yılı I. Ayak Engel Atlama Müsabakası gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2023 sezonu I. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Gazimağusa'da Royal Atlı Spor Kulübü'nde 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde yapıldı.

 

Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası 8 Nisan Cumartesi günü 12 yaş altı çapraz direkt 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakanın ikinci gününde olan 9 Nisan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti.

Binicilik Federasyonu'nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs'taki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.

Müsabaka sonuçları için tıklayınız

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