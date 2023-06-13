KKTC tanınmadan masaya dönüş yok!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, Türk tarafının hakça paylaşım için sunduğu önerilerin hala masada olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, Türk tarafının hakça paylaşım için sunduğu önerilerin hala masada olduğunu belirtti.

ERDOĞAN, GELENEĞİ BOZMADI

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere dün öğle saatlerinde KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştiren baş başa görüşme ve heyetler arası görüşmenin ardından, Tatar ile kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Azerbaycan ziyareti için 18.00 sıralarında ülkeden ayrıldı.

“HER ZAMAN YAPICI BİR TUTUM SERGİLEDİK”

Kıbrıs meselesinde, Türk tarafının her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsediğine vurgu yapan Erdoğan, “Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmektedir” şeklinde konuştu.

ELEKTRİKTE ENTERKONEKKTE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

“Türkiye’den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs’a elektrik naklinin sağlanmasının en önemli adımları olacağını belirten Erdoğan, “Artık Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır” dedi. Çift yönlü elektrik iletim kablosunun imalat ve döşenmesinin de öncelikleri arasında olduğunu belirten Erdoğan, ulaşım alanında KKTC’de bugüne kadar toplam 630 km ana yol yaptıklarını, toplam 62 km uzunluğunda 5 ayrı yol projesinin inşasının ise devam ettiğini ifade etti.

“20 TEMMUZ’DA GÖRÜŞMEK ÜZERE”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı süratle KKTC’ye göndereceğini ve bir heyetle birlikte özellikle yeni Ercan Havalimanı’nın eksiklerinin giderileceğini kaydeden Erdoğan, “Bununla birlikte inşallah 20 Temmuz’da buraya inmeyi planlıyorum” açıklamasında bulundu. “Buradaki vatandaşlarımızın, Türkiye’deki vatandaşlarımızla eşit şartlarda kamudan sağlık hizmeti almasını sağlayacağız” diyen Erdoğan, Derinya bölgesinde 1192 adet sosyal konutun inşasına yakında başlanacağı müjdesini verdi.