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KKTC'de Alkol Hırsızlığı: Tutuklanan Şahısların Ardındaki İzinsiz İkamet Skandalı Ortaya Çıktı

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Market Hırsızları Tutuklandı, Ardında İzinsiz İkamet Skandalı Ortaya Çıktı: KKTC'de Alkol Çalarken Yakalanan Şüphelilerin İkamet Durumu Şaşırttı, Soruşturma Devam Ediyor
KKTC'de Alkol Hırsızlığı: Tutuklanan Şahısların Ardındaki İzinsiz İkamet Skandalı Ortaya Çıktı

Alkol Hırsızlığı ve İzinsiz İkamet: KKTC'de Market Soygununa Karışan Şahıslar Tutuklandı, İleri Soruşturma İzinsiz İkamet Skandalını Ortaya Çıkardı

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir markette meydana gelen olayda, M.A.(E-26) ve M.B.B.(E-24) isimli iki şahsın, 02 ve 03 Aralık 2023 tarihlerinde ayrı ayrı markete müşteri olarak giriş yaparak, muhtelif markalardaki toplam 4 şişe ve 5 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan çaldıkları tespit edildi. Olay sonrasında şüpheliler tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, M.B.B.'nin ülkede herhangi bir yasal statüsü olmaksızın izinsiz ikamet ettiği belirlendi. Muhaceret kontrollerinde ortaya çıkan bu durum, olayın ötesinde bir izinsiz ikamet skandalını gün yüzüne çıkardı. Şahısların hırsızlık eylemi ile ilişkili olarak yasal süreç devam ederken, M.B.B.'nin izinsiz ikamet durumuyla ilgili ayrıntılı soruşturma sürmektedir. Kamuoyu bu çarpıcı olayın gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor

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