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KKTFAD Tamer Zeden Antrenör Gelişim Semineri Tamamlandı...

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliği çerçevesinde her yıl düzenlemekte olan antrenör gelişim semineri tamamlandı.
KKTFAD Tamer Zeden Antrenör Gelişim Semineri Tamamlandı...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde düzenlenen Tamer Zeden Antrenör Gelişim semineri Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörlerin katılımı ile 2-3-4 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca devam eden seminer tamamlandı. Tamer Zeden antrenör gelişim seminer sunumu teknik direktörler Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut yaptı.  

Son Gün Oturumlar

Tamer Zeden Antrenör Gelişim semineri üçüncü ve son günde Teknik Direktörler ve A lisans antrenörlerin yer aldığı seminerin ilk oturumunda Dr. Erden Or Antrenörler için kişisel marka yönetimi konusunu, ikinci oturumda Prof. Dr. Bilal Utku Alemdaroğlu Antrenman yükleme takibi ve planlaması-Dar alan oyunları konusunda, üçüncü oturumda Prof. Dr. Erkut Konter

Futbolda liderlik konusunda, dördüncü oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül Futbolda sezon planlamalarına dikkat edilecek hususlar konusu ile ilk bölümdeki oturumlar tamamlandı. Öğleden sonraki ilk oturumlarda ise Prof. Dr. Caner Açıkada Futbolda Periyodisyon / Dönemleme konusunda, ikinci ve son oturumda ise UEFA TUTOR Teknik Direktör Kazım Hakan Yılmaz G.P.S Kullanımı dersi konusunda sunum yaparken seminer, plaket ve belge dağıtımı ile tamamlandı.

 

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