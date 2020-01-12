Klasik Müziğin Büyüleyici Dünyasına Davet…Yakın Doğu Üniversitesi “8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği” Düzenliyor.

Klasik sanatları topluma sevdirmeyi sağlamak amacıyla kampüs içerisinde “Sanat Titreşimleri” isimli etkinlikler başlatan Yakın Doğu Üniversitesi, “8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği” düzenliyor.

Klasik müzikle ilgilenen, bir müzik aleti çalan genç müzisyenlere; kendilerini tanıtmak, performanslarını sergilemek ve sahne deneyimi yaşatmak için uygun bir ortam yaratmak amacı ile düzenlenen şenliğe, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek.

Adaylar, 20 Ocak 2020 tarihine kadar, https://neuarttremors.neu.edu.tr web sayfasındaki formu doldurup, yarışma için çalacakları eserin görüntülü kaydını web sayfasına yükleyerek başvuru yapabilecek. Adayların kendilerinin seçerek çalacakları eserin 10 dakikayı geçmemesi gerekiyor.

Dört Farklı Kategoride Seçmeler Yapılacak…

Yaylı enstrümanlar; keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, üflemeli çalgılar; flüt, klarnet, fagot, korno ile piyano ve klasik gitar enstrümanlarından başvuruların kabul edileceği yarışma sonunda, seçilecek genç müzisyenler seyirci önünde performans sergileyerek karma bir konser verecek. 23 Ocak 2020 tarihine kadar yarışmaya kabul edilenlere bireysel olarak mail gönderilecek. Yarışmaya katılacakların tüm listesi kategorilere göre ayrılarak web sitesinde yayınlanacak.

Alanında Yetkin Müzisyen ve Eğitimcilerden Oluşan Jüri Değerlendirmesi…

Yarışmada seçilerek karma konserde yer alacak olan adaylara 4 farklı kategoride, alanın önemli müzisyen, akademisyen ve eğitimcilerinden oluşacak bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda çeşitli ödüller dağıtılacak. Ödüller, Yakın Doğu Üniversitesi'nin benimsediği bütünsellik ilkesi temelinde, genç müzisyenlerin sanat, kültür ortamındayken dilerini geliştirmeleri ve bu ortamdan beslenmeleri, bedenlerinin sağlıklı gelişimi ve üniversite-toplum işbirliği kapsamında tasarlandı.

Konser 30 Ocak’ta…

Yarışmaya başvuruların ardından yapılacak jüri değerlendirmesi ile seçilen adayların karma konser vereceği Klasik Müzik Şölen ise, 30 Ocak akşamı saat 19.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de gerçekleştirilecek.