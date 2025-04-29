  • BIST 9250.54
  • Altın 4090.548
  • Dolar 38.4476
  • Euro 43.8314
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

Kliridis önderliğinde 'DİMAL' partisi kuruldu

» »
Güney Kıbrıs’ta, Rum Barolar Birliği eski Başkanı Hristos Kliridis önderliğinde, kısa adı “DİMAL” olan Demokratik Değişim isimli yeni bir siyasi oluşuma gidildiği belirtildi.
Kliridis önderliğinde 'DİMAL' partisi kuruldu

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, DİMAL ismindeki yeni oluşumun, siyasi deklarasyonunun da onaylanarak yayımlandığını yazdı.

Habere göre ilgili deklarasyonda, “DİMAL’in kurucularının, vatandaşların gerçek ihtiyaçlarını ve hayallerini ifade eden yeni bir oluşumu kurmak amacıyla seslerini birleştirdiği” ifade edildi.

Deklarasyonda “siyasetin, vatandaşa, topluma ve çevreye hizmet etmesi gerektiği” vurgulanırken, Kıbrıs sorununun çözümünün, ulusal önceliklerde zirvede yer aldığı belirtildi.

Kıbrıs sorununa ilişkin görüşleri çerçevesinde DİMAL, bugünkü iki kesimli iki toplumlu federasyona değil insan hakları temelinde Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme destek verdiğini ifade ederken “işgal ordusu, garantiler ve müdahale hakları olmaksızın” tüm yasal sahiplerine ait olan birleşik ve özgür bir Kıbrıs’a inandıklarını da belirtti.

Gazete yeni siyasi oluşumun ayrıca gençlerin işsiz kalması, fakirlik, yolsuzluk, halkın güvensiz hissetmesi gibi konularında sıfır toleransa da sahip olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre DİMAL ayrıca insan haklarının korunması ve saygı duyulması, her türlü savaş suçunun kınanması, demokrasi, sosyal adaletin ileriye götürülmesi, şeffaflık gibi ilkelerden de söz etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Limasol’da 200 kadar genç taşlı sopalı kavga etti: 13 tutuklu30 Mart 2025 Pazar 16:22
  • Simon Aykut'un davası ertelendi: Bir sonraki duruşma 9 Nisan'da26 Mart 2025 Çarşamba 16:34
  • Dimitriu: Türkiye, AB sürecinin ve savunma politikasına katılımının Kıbrıs sorunundan geçtiğini anlamalı24 Mart 2025 Pazartesi 12:48
  • Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Alman emlakçının davası 2 Nisan’a ertelendi20 Mart 2025 Perşembe 12:23
  • Güney Kıbrıs’taki kumarhanelerde yapılan harcama miktarında İsrailliler ilk sırada19 Mart 2025 Çarşamba 13:49
  • Güney Kıbrıs’ta gençlerin işsizlik oranı azaldı, maaşlar arttı19 Mart 2025 Çarşamba 13:25
  • Limasol’da bir kişi sevgilisinin 17 yaşındaki çocuğunu bıçakladı!17 Mart 2025 Pazartesi 12:02
  • Rusların Güney Kıbrıs’taki varlıklarının değeri 1 milyar 200 milyon Euro!12 Mart 2025 Çarşamba 13:32
  • Güney Kıbrıs’ta devlet çalışanlarının sayısı bir yılda 599 arttı12 Mart 2025 Çarşamba 12:43
  • Yer Larnaka: Oğlu için kendini feda etti...12 Mart 2025 Çarşamba 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti