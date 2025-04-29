Kliridis önderliğinde 'DİMAL' partisi kuruldu

Güney Kıbrıs’ta, Rum Barolar Birliği eski Başkanı Hristos Kliridis önderliğinde, kısa adı “DİMAL” olan Demokratik Değişim isimli yeni bir siyasi oluşuma gidildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, DİMAL ismindeki yeni oluşumun, siyasi deklarasyonunun da onaylanarak yayımlandığını yazdı.

Habere göre ilgili deklarasyonda, “DİMAL’in kurucularının, vatandaşların gerçek ihtiyaçlarını ve hayallerini ifade eden yeni bir oluşumu kurmak amacıyla seslerini birleştirdiği” ifade edildi.

Deklarasyonda “siyasetin, vatandaşa, topluma ve çevreye hizmet etmesi gerektiği” vurgulanırken, Kıbrıs sorununun çözümünün, ulusal önceliklerde zirvede yer aldığı belirtildi.

Kıbrıs sorununa ilişkin görüşleri çerçevesinde DİMAL, bugünkü iki kesimli iki toplumlu federasyona değil insan hakları temelinde Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme destek verdiğini ifade ederken “işgal ordusu, garantiler ve müdahale hakları olmaksızın” tüm yasal sahiplerine ait olan birleşik ve özgür bir Kıbrıs’a inandıklarını da belirtti.

Gazete yeni siyasi oluşumun ayrıca gençlerin işsiz kalması, fakirlik, yolsuzluk, halkın güvensiz hissetmesi gibi konularında sıfır toleransa da sahip olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre DİMAL ayrıca insan haklarının korunması ve saygı duyulması, her türlü savaş suçunun kınanması, demokrasi, sosyal adaletin ileriye götürülmesi, şeffaflık gibi ilkelerden de söz etti.