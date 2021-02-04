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Kocali'de Koronavirüse yakalanan akrabalarına hasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

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Kocali'de Koronavirüse yakalanan akrabalarına hasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı
Kocali'de Koronavirüse yakalanan akrabalarına hasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

Kocaeli Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki H.E. koronavirüse yakalandı.

Bir süre hastanede tedavi gören H.E., durumunda iyileşme olunca tedavisine evde devam edilmek üzere taburcu edildi.

H.E.’nin evde devam eden tedavisi sırasında hasta ziyaretine giden ve ardından koronavirüs testleri pozitif çıkan 30 akraba karantinaya alındı.

Hastalığın bulaşma hızını anlatmak için yaşanan bu olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer konu ise taziye ve hastaneden çıkan kişilere yapılan geçmiş olsun ziyaretleri. Bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz. En azından bu süreçte, kendi çekirdek ailemizden başka kimseyle görüşmemeliyiz."

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