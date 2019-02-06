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Kokpit camı çatlayan THY uçağı, acil iniş yaptı

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Trabzon'a acil iniş yapan uçaktaAfganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani’nin de olduğu öğrenildi
Kokpit camı çatlayan THY uçağı, acil iniş yaptı

İstanbul’dan sabah saatlerinde Afganistan’ın başkenti Kabil’e gitmek üzere 239 yolcu ve 16 mürettebatı ile kalkış yapan THY’ye ait Airbus A330- 300 tipi yolcu uçağının kokpit camı, havada çatladı. Uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani’nin de bulunduğu uçağın yolcuları, Trabzon Havalimanı’nda bekletiliyor.

Yolcular, tahsis edilecek bir uçakla Kabil’e gönderilecek. 

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