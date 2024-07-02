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Konuk ülkeler Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

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52 Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay halk dansları ekipleri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Konuk ülkeler Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

Ülkelerine ait hediyelerini Başkan Sadıkoğlu’na taktim eden ülke temsilcileri, İskele Festivali’nin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür ettiler.

Ziyarette; İskele Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Orun ile Kuzey Kıbrıs Halk Dansları Federasyonu Başkanı aynı zamanda İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa da hazır bulundu.

Kültür Evi’ni de ziyaret ettiler

Konuk ekipler, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ardından İskele Belediyesi Kültür Evi’ni de ziyaret ettiler. Kıbrıs Kültürüne ait eserlerin yer aldığı Kültür Evi’ni deneyimleyen ülkeler, ziyareti, Kültür Evi önünde çekilen anı fotoğrafı ile ölümsüzleştirdiler.

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