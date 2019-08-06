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Köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp, ölüme terk ettiler

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Köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp, ölüme terk ettiler
Köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp, ölüme terk ettiler

Antalya'da bir parkta ayakları ve ağzı bağlanan sokak köpeği, 2 kişi tarafından kurtarıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi 12. Cadde üzerindeki parkta meydana geldi. Çocuk parkında ağzı ve ayakları bağlı köpeğin ağaca bağlı olduğunu gören Hanife Ünlüel ve Şerife Pür, hemen hayvanın yardımına koştu. İpleri kesip köpeği özgürlüğüne kavuşturan Ünlüel ve Pür, hayvana su içirmek istedi.

Uzun süredir bağlı kaldığı anlaşılan köpeğin su içmekte güçlük çektiği görüldü. Köpek daha sonra uzaklaştı.

Köpeğin parkta uzun süre bu şekilde kalmış olabileceğini belirten Ünlüel, "Biz arkadaşımla fark ettiğimizde ağzından salya akıyordu. Hemen ipleri kesip kurtardık. Su içirmeyle çalıştık. Ancak köpek yutkunamıyordu. Karnını doyurmak istedik ama hızla kaçıp uzaklaştı" diye konuştu. 

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