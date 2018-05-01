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Korkunç Olay: Kendi ölümünü canlı yayınladı!

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Takipçilerine trafikte nasıl makas atıldığını göstermek isteyen 35 yaşındaki galerici canlı yayında, seyir halindeki taksiye arkadan çarparak hayatını kaybetti.
Korkunç Olay: Kendi ölümünü canlı yayınladı!

Türkiye'de gerçekleşen ölüm bir anda tüm dünyada konuşulur oldu. Üstelik ölüm anı bir kez daha canlı yayın ile sosyal medya takipçileri tarafından da görüntülendi.

Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giden 35 yaşındaki galerici Sabri Tabaş, sosyal medyada canlı yayın açarak arabaları makas atarak geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Galerici Sabri Tabaş, Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

KENDİ ÖLÜMÜNÜ ÇEKTİ

Takipçilerine nasıl makas atıldığını göstermek isteyen 35 yaşındaki galerici, o anlarda bir araca çarptı. Kaza anında yaralanan Tabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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