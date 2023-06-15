Kormazhan Türkmenköy'de vurguladı... "Halk ne hükümetin ne de muhalefetin umurunda değil!"

İşte açıklama;

Arkadaşlarım ile birlikte Türkmenköy ve Pile’de yurttaşlar ile buluştuk. Halk ekonomik kriz nedeniyle büyük bir kaygı içerisinde ve yoksullaşma her geçen gün daha da derinleşiyor.

Halkı rahatlatıcı ekonomik önlemleri hayata geçirmesi gerekenler, bunun yerine siyasi partilerin düzenlediği balo ve piyango biletlerinde KDV’yi sıfırladılar. Halk ne hükümetin ne de muhalefetin umurunda değildir. Meclis’te halkın vekilleri değil, kurulu düzeni korumaya yeminli aristokrat bir sınıf var.

Halk ne hükümeti ne de muhalefeti ödüllendirecek. Aksine bağımsız, farklı bir siyaset ve yeni bir muhalefeti 25 Haziran’da meclise taşıyacak ve önemli bir politik mesaj verecek.

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