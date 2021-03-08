Korona günlerinde cinsiyet eşitliği: Evde eğitimin sorumluluğu %79 oranda kadınlarda

Araştırmalar sonucu pandeminin kadınlar üzerinde ev işi, çocuk bakımı gibi yükleri erkeklere oranla daha fazla arttırdığı ve çalışan kadınların iş hayatında geçmişteki kadar aktif olamadığı ortaya çıktı

Hem Türkiye'de hem de dünyada yeni tip Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana kadın-erkek eşitliği büyük oranda gerilemiş durumda. Araştırmalar sonucu pandeminin kadınlar üzerinde ev işi, çocuk bakımı gibi yükleri erkeklere oranla daha fazla arttırdığı ve çalışan kadınların iş hayatında geçmişteki kadar aktif olamadığı ortaya çıktı.

Bin 500'den fazla katılımcı ile yapılan Mumsnet anketine göre kadınların %79'u çocukların evde eğitiminin sorumluluğunun kendilerine düştüğünü söylüyor. The Atlantic'in 'Koronavirüs Feminizm Açısından Bir Felaket'' adlı makalesine göre Ebola, Zika, Sars, Domuz Gribi ve Kuş Gribi gibi salgınlarda olduğu gibi, Koronavirüs'ün toplumsal cinsiyet eşitliğine etkileri yadsınamaz. Sağlık politikaları araştırmacısı Julia Smith'in söylediğine göre salgın dönemlerinde hem kadın hem de erkeklerin gelirleri azalsa da erkeklerin maaşları daha hızlı pandemi öncesi haline dönüyor.

Birleşmiş Milletler'in cinsiyet eşitliğini hedefleyen kurumu UN Women bu sene Kadınlar Günü'nü kutlarken 'Covid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak' temasına odaklandı. 8 Mart makalesinde devlet başkanları veya hükûmet liderleri kadın olan ülke sayısının 22 olduğunu ve ulusal alanda yasama organlarında çalışan kadınların oranının yalnızca %24.9 olduğunu aktardı. Aynı zamanda sağlık, bilim, hasta bakıcılık alanlarında çalışan kadınların erkeklere göre %11 daha az maaş aldığını belirtti.

Pandemi koşulları kadın ve erkekleri eşit etkilemiyor

Eşit Adımlar Derneği'nin verilerine göre ise dünyada kadınlar, ev ve bakım işlerini erkeklere oranla 3 kat daha fazla üstlenirken Türkiye'de bu oran 5 kat oluyor. Essex Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün incelemelerine göre pandemi döneminde psikolojik sorun yaşayan erkeklerin oranı %7'den %18'e çıkarken kadınlarda bu oran %11'den %27' ye yükseldi. Aynı zamanda İstanPol Enstitüsü'nün ''Covid-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine Etkileri'' isimli araştırmasında kadınların %44.4'ü ev işleri sebebiyle haftada 30 saatten az çalışıyorken bu oranın erkeklerde %0.83 olduğu ortaya çıktı. Başka bir araştırmaya göre kadınların ücretli işleri ve ev işleri haftada 80 saate kadar ulaşabiliyor.

Bu verilere ek olarak The Guardian'ın aktardığına göre Britanya'da kadınların yarısından fazlası cinsiyet eşitliğinin 70'lerdeki haline dönmeye başladığını belirtiyor. Beş anneden biri Covid-19 döneminde artan çocuk bakımı sebebiyle çalışma saatlerini azalttığı gibi üç kadından biri kariyerinin karşı cinsten farklı şekilde etkilendiğini söylüyor.

Kadın akademisyenlerin makale başvuru oranlarında %50 azalma

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 'Covid-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin İkinci Anket Sonuç Raporu'na göre, evde çalışan veya çalışmayan bir anne her gün çocuk bakımı ve eğitimi için ortalama 6 saat harcarken, babalar için bu süre 4 saat civarında. Aynı zamanda Monash Üniversitesi, Andy Casey'nin The Lily platformu için yaptığı karşılaştırmada, pandemi döneminde kadın akademisyenlerin makale başvuru oranlarında %50 azalma görülürken erkek akademisyenlerin başvurularında %50 artış gözlemlendiği belirtildi.

Farklı araştırmalarda varılan sonuçlar, Covid-19 döneminin iş ve ev hayatında ortaya koyduğu zorlukların birçok ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğini negatif yönde etkilediğini gözler önüne seriyor. Veriler, Türkiye'nin bu durumdan Batı ülkelerine kıyasla daha ağır etkilendiğini gösteriyor.