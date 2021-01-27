Koronaya karşı 'uzay baloncuklarında' konser

The Flaming Lips, hafta sonu, sosyal mesafe kurallarına uyarak iki canlı konser gerçekleştirdi. Konser sırasında hem grup üyeleri hem de dinleyiciler korona virüsü önlemleri kapsamında 'uzay baloncukları' denilen büyük plastik topların içine girdi.

ABD'li rock grubu The Flaming Lips, Covid-19 salgınında sosyal mesafeli konser vermek için yaratıcı bir yöntem buldu. Oklahoma'da gerçekleşen konserde grup üyeleri ve izleyiciler 'uzay baloncuklarına' girdi.

Sputnik’te yer alan habere göre; The Flaming Lips, hafta sonu, sosyal mesafe kurallarına uyarak iki canlı konser gerçekleştirdi. Konser sırasında hem grup üyeleri hem de dinleyiciler korona virüsü önlemleri kapsamında 'uzay baloncukları' denilen büyük plastik topların içine girdi.

3 kişinin sığabildiği toplam 100 baloncuğun her birine, hoparlör, bir şişe su, havalandırma, havlu ve tuvalet ihtiyacı için görevlileri bilgilendirici bir uyarı butonu konuldu.

​Konserde seyircilere balonların dışına çıktıkları süre boyunca maske takma zorunluluğu getirildi.

​Grubun solisti Coyne, "Hayranlarımız bu tür macerayı sevdikleri için oldukça şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu sadece başka bir konser değil. Daha önce yapılmamış bir şeyin parçası oldular. Farklı olmaya bayılıyorlar" diye konuştu.

Geçen yıl ekimde de benzer bir performans gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çeken grubun baloncuklu gösterisinin çıkış noktası ise, grubun solisti Wayne Coyne'nin çoğunlukla konserlerde dinleyicilerin üstünden balonla geçmesi.