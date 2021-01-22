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'Kovid-19 savaşçılarının' mücadelesi fotoğraflara yansıdı

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Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarını konu edinen fotoğraf sergisi açıldı.
'Kovid-19 savaşçılarının' mücadelesi fotoğraflara yansıdı

Mardin Valiliği ve il sağlık müdürlüğünce yürütülen 'Mardin’de Covid-19 İle Mücadele Ve Kahraman Sağlık Çalışanlarımız' projesi kapsamında 2 ay boyunca kentte sağlık çalışanlarının fotoğrafları çekildi.

Salgınla mücadele edilen her alanda çekilen 70 fotoğraf, Mardin Devlet Hastanesinde sergilendi.

Serginin açılışını yapan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, her yerde olduğu gibi kentte de sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar sergilediğini söyledi.

Bu başarılı mücadeleyi fotoğraflarla kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Demirtaş, şöyle dedi:

"İnşallah bunları belki 50 sene sonra görme imkanımız olacak. Bu çalışmalarından dolayı sağlık teşkilatına teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha memleketimizde böyle şeylerle karşı karşıya kalmayız."

Tedbirlerin ve aşılama sürecinin devam ettiğini kaydeden Demirtaş, "Aşılama süreci şu an çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Maske dağıtımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Kesinlikle bu işte bir gevşeme yok. Bu işi aynı titizlikle götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da sağlık çalışanlarının mücadelesini fotoğraflara yansıttıklarını belirterek, en zor zamanlarda bile el ele verip her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Programda Vali Demirtaş, projede emeği geçenlere plaket verdi.

Proje kapsamında fotoğraflar kitaplaştırılırken sergi, kentteki bazı hastanelerde de gösterime sunulacak.

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