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Kovid-19 testinin sonucunu beklemeden yola çıktı, pozitif olduğu belli olunca otobüstekilerle karantinaya alındı

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Kovid-19 testinin sonucunu beklemeden yola çıktı, pozitif olduğu belli olunca otobüstekilerle karantinaya alındı
Kovid-19 testinin sonucunu beklemeden yola çıktı, pozitif olduğu belli olunca otobüstekilerle karantinaya alındı

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 16 kişi, karantinaya alındı.

Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi.

Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polise bildirdi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O.'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş yaptığını tespit etti.

Terminale gelen filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurdu'na yönlendirdi.

Otobüste bulunan Z.O. ile 16 kişi yurtta karantinaya alındı.

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