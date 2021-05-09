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Kripto para birimi Ethereum, 447 miyar dolar pazar değerine ulaştı

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Kripto para birimi Ethereum, rekor tazeleyerek pazar değeri olarak PayPal, Bank of America, Wells Fargo ve Matercard'ı geride bıraktı.
Kripto para birimi Ethereum, 447 miyar dolar pazar değerine ulaştı

Kripto para birimi Ethereum, rekor tazeleyerek pazar değeri olarak PayPal, Bank of America, Wells Fargo ve Matercard'ı geride bıraktı.

Ethereum, önce 3 bin dolar ardından 3 bin 500 dolar seviyesini hızlıca geçtikten sonra 4 bin dolar sınırına dayandı. Kripto para piyasasının en büyük ikinci birimi olan Ethereum, 447 milyar dolar pazar değerine ulaştı. Günlük işlem hacmi de 50 milyar dolar oldu.

Bu haliyle Ethereum’un pazar değeri Mastercard, J&J, JP Morgan gibi sektör devlerini geride bıraktı. Önünde ise 482 milyar dolarla Visa, 488 milyar dolarla TSMC ve 500 milyar dolarla Samsung var. Yükseliş devam ederse kısa sürede bunları da geride bırakacağı tahmin ediliyor. 

Aşırı yükselen transfer ücretleri ve Binance ağının oldukça popüler olması bile Ethereum’un etkilemedi. 

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