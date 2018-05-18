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KTAMS, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, İsrail’in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.
KTAMS, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını tüm hukuk dışılığa ve tepkilere rağmen uygulamasının, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük bir infiale neden olduğunu kaydetti.

“ABD’nin de desteğini alan İsrail'in yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam etmesiyle masum Filistinlilerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bu eylemleri lanetliyoruz” diyen Bengihan,  ülkelerini, evlerini ve ailelerini terk etmek zorunda kalan mülteci cesetlerinin kıyılara vurmasıyla yaşanan insanlık dramının ve yangın yerine dönen Ortadoğu’daki savaşların sona ermesini de diledi.

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