KTOEÖS: Zamlar İçinde Boğuluyoruz

İşte o açıklama

Yıllardır ihmal edilen toplum, siyasetin basiretsizliğinin bedelini ödemek zorunda bırakılıyor.

Mart ayında uygulanmaya başlayacağı açıklanan, vatandaş için en az %175 zam içeren yeni elektrik tarifelerinin yaratacağı yıkım, özellikle asgari ücretle çalışan, dar gelirli vatandaşlar üzerinde büyük bir kambur oluşturacaktır.

Ne yazık ki toplumun halinden bihaber olanlar, aldıkları bu kararların yaratacağı yıkımı öngörmeyen bir anlayış ile ülkeyi yönettiğini iddia etmektedir.

Popülizm uğruna kurumun zarar etmesini umursamadan atılması gereken adımları yıllarca öteleyen, bu adımları atmayan, kurumun milyonlarca liralık alacağını “hatırı sayılır!!!” işletmelere bağışlayan, tahsil etmeyen anlayış, 3 zamanlı tarife ile vatandaşın lehine olabilecek uygulamayı da ortadan kaldırmaktan geri durmamıştır.

Bu tarifeden yararlanarak giderini azaltan ve kıt kanaat geçimini sürdüren insanlarımızın bu hakkını derhal geri verecek düzenleme yapılmalıdır.

Sosyal devlet sorumluluğu bunu gerektirmektedir.

Akaryakıt, gıda, tüp fiyatları başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeye fahiş zam devam ederken, piyasayı ucuzlatmak adına hiçbir adım atılmazken, döviz artışına paralel piyasadaki her şeyin fiyatı katlanarak artarken, vatandaşın alım gücü de her geçen gün düşmektedir.

Halk boğazına kadar borç içine batmışken, buna bir de elektrik zammının eklenmesi halkı daha fazla çaresizlik ve yoksulluğa sürüklemiştir.

Koltuk kavganız bittiyse, toplumun sorunlarını çözmek için harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? Toplumun yanında olun! Halktan yana tavır alın! İnsanlarımızın halini görmezden gelmeyin!

ÇÖZÜM ÜRETİN!