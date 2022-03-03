  • BIST 2.016,69
  • Altın 878.744
  • Dolar 14.136
  • Euro 15.6733
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

KTOEÖS: Zamlar İçinde Boğuluyoruz

» »
KTOEÖS Başkanı'ndan açıklama
KTOEÖS: Zamlar İçinde Boğuluyoruz

İşte o açıklama

Yıllardır ihmal edilen toplum, siyasetin basiretsizliğinin bedelini ödemek zorunda bırakılıyor.

Mart ayında uygulanmaya başlayacağı açıklanan, vatandaş için en az %175 zam içeren yeni elektrik tarifelerinin yaratacağı yıkım, özellikle asgari ücretle çalışan, dar gelirli vatandaşlar üzerinde büyük bir kambur oluşturacaktır.

Ne yazık ki toplumun halinden bihaber olanlar, aldıkları bu kararların yaratacağı yıkımı öngörmeyen bir anlayış ile ülkeyi yönettiğini iddia etmektedir.

Popülizm uğruna kurumun zarar etmesini umursamadan atılması gereken adımları yıllarca öteleyen, bu adımları atmayan, kurumun milyonlarca liralık alacağını “hatırı sayılır!!!” işletmelere bağışlayan, tahsil etmeyen anlayış, 3 zamanlı tarife ile vatandaşın lehine olabilecek uygulamayı da ortadan kaldırmaktan geri durmamıştır.

Bu tarifeden yararlanarak giderini azaltan ve kıt kanaat geçimini sürdüren insanlarımızın bu hakkını derhal geri verecek düzenleme yapılmalıdır.

Sosyal devlet sorumluluğu bunu gerektirmektedir.

Akaryakıt, gıda, tüp fiyatları başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeye fahiş zam devam ederken, piyasayı ucuzlatmak adına hiçbir adım atılmazken, döviz artışına paralel piyasadaki her şeyin fiyatı katlanarak artarken, vatandaşın alım gücü de her geçen gün düşmektedir.

Halk boğazına kadar borç içine batmışken, buna bir de elektrik zammının eklenmesi halkı daha fazla çaresizlik ve yoksulluğa sürüklemiştir.

Koltuk kavganız bittiyse, toplumun sorunlarını çözmek için harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? Toplumun yanında olun! Halktan yana tavır alın! İnsanlarımızın halini görmezden gelmeyin!

ÇÖZÜM ÜRETİN!

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ciklos Mevkii seyir yerinde tabanca ile ateş etti, yaralanan yok03 Mart 2022 Perşembe 13:04
  • Özcan Özdilaver hayatını kaybetti03 Mart 2022 Perşembe 13:02
  • Savaşa doğanlar: Kiev’deki doğum hastanesi kuşatma altında çalışmaya devam ediyor03 Mart 2022 Perşembe 12:55
  • Dövizde son durum ne?03 Mart 2022 Perşembe 12:46
  • Baf Şehitleri anıt önünde düzenlenecek törenle anılacak03 Mart 2022 Perşembe 12:38
  • “Pygmalion bir demokrasi müzikali” prömiyeri, yarın yapılıyor03 Mart 2022 Perşembe 12:36
  • Almanya Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu03 Mart 2022 Perşembe 12:01
  • Cumhurbaşkanı Tatar devrede: Gerilimin Tatar’ın Türkiye ziyareti ile giderilmesi planlanıyor03 Mart 2022 Perşembe 11:54
  • CTP-AKEL: Müzakereler Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmelidir03 Mart 2022 Perşembe 11:50
  • UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı03 Mart 2022 Perşembe 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti