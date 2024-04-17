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KTOEÖS'ten kamuoyuna duyuru: Hangi kaynaktan gelirse gelsin SMS'lerde bulunan linklere tıklamayın

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, sendikalılara ve velilere içinde çeşitli linkler içeren SMS'ler atıldığını belirtti.
KTOEÖS'ten kamuoyuna duyuru: Hangi kaynaktan gelirse gelsin SMS'lerde bulunan linklere tıklamayın

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir duyuru yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, KTOEÖS adına atılan SMS'lerde içeriğinin ne olduğu belli olmayan linklerin yer aldığını konuyla ilgili adımların atıldığı ancak bu linklere tıklanmaması gerektiği kaydedildi.

KTOEÖS'ten yapılan tam açıklama şöyle:

"Bazı öğretmen arkadaşlarımızdan ve velilerimizden KTOEOS ve İçişleri Bakanlığı gibi bazı başka kurumlardan, virüs barındırdığını düşündüğümüz link içeren SMS mesajları geldiği bilgisini aldık. Biz sendika olarak SMS ler için işbirliği yaptığımız kurumla iletişime geçip incelenmesini talep ettik. Lütfen, hangi kaynaktan gelirse gelsin bu sekildeki SMSlerde bulunan linklere tıklamayın. Tıklamanız halinde, virüs veya türevleri, istenmeyen yazılımlar telefonunuza yüklenip çeşitli sorunlara neden olabilir."

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