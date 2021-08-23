Kudüs'te Üçlü Görüşme

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle bölgede bıraktığı boşluğu dolduracak rol arayışında olduğu, bu çerçevede ABD’ye yanaşmak istediği bildirildi.

Afganistan’da yaşanan son gelişmelerden ve Türkiye’nin bölgedeki varlığını yükselterek yeni bir güç dengesi oluşturma olasılığından “büyük endişe duyan” Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle bölgede bıraktığı boşluğu dolduracak rol arayışında olduğu, bu çerçevede ABD’ye yanaşmak istediği bildirildi.

Politis, “Üçlü Görüşme - İlginç Perde Gerisi… Ortak Rol Arıyor, ABD’ye Yaklaşıyorlar” başlıklı haberinde, dün üç ülkenin Dışişleri Bakanları Nikos Hristodulidis, Nikos Dendias ve Yair Lapid’in Kudüs’te yaptıkları görüşmenin “ilginç” diye nitelediği perde gerisine ışık tutmaya çalıştı.

Haberde görüşmenin, üç ülkenin çıkarlarını ve kendilerinin ve bölgenin güvenliğini ilgilendiren bir dizi konudaki iş birliklerini derinleştirmeyle ilgili olağan gündemine eklenen; Afganistan ve Libya’daki son gelişmelerle ilgili konuşulanların çok daha ilgi çekici olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre Taliban’ın Afganistan’da iktidarı ele geçirmesi meselesinin geniş ölçekte ele alındığı görüşmede Güney Kıbrıs ve Yunanistan, kaygı duydukları mülteci meselesi üzerinde dururken İsrail; Taliban’ın Afganistan’daki başarısının Gazze Şeridi’nde Hamas gibi bölgedeki benzer örgütlere emsal teşkil etmesi, bu örgütlerin fiilî de olsa tanınması perspektifine emsal olması kaygısını ortaya koydu.

Üç bakan Türkiye’nin Amerikalıların Afganistan’dan ve bölgeden çekilmesiyle bölgedeki güçler dengesinde oluşan boşluğun doldurulmasındaki rolünü de ele aldı. Gelişmelerin ve özellikle bölgede Türk nüfuzunun artma olasılığının her üç ülkeyi de kaygılandırdığı da belirtilen haberde, Türkiye’nin Taliban’ın ilk açıklamalarını olumlu addeden birkaç ülkeden biri olduğu hatırlatıldı.

Habere göre üç ülke, bölgedeki boşluğun kapatılması yönünde Ekim ayında Washington’da, ABD’nin de katılımıyla yeni bir görüşme yapmak niyetinde. Görüşmede Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın bölgede Amerikan çıkarlarına da yardımcı aktif bir rol üstlenme yöntemleri ele alınacak. Bu şekilde başka ülkelerin, bu üç ülke arasındaki yeni iş birliği ekseni ve yakın zamanda İsrail ile iş birliği geliştirmiş Arap devletleri aleyhine nüfuz artırmamalarını sağlamak murat ediliyor.

BAE VE FAS…

Bu çerçevede yakın zamanda, büyük olasılıkla Güney Kıbrıs’ta yeni bir 4+1 görüşme yapılacak ve bu görüşmeye Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışında Yair Lapid’in kısa süre önce gerçekleştirdiği başarılı ziyaret sonrasında iş birliğine istekli görünen Fas da davet edilecek. Üç Dışişleri Bakanı dün ayrıca yıl sonundan önce, bu kez devlet başkanları düzeyinde yeni bir üçlü görüşme için de karar aldı.

Dünkü görüşmede her üç ülkeyi de çok endişelendiren Libya’daki duyumun da “ivedi mesele” olarak ele alındığını yazan gazete, İran’ın Hizbullah aracılığıyla son günlerde ekonomik kriz içerisinde bulunan Libya’daki nüfuzunu, yalnız Şiiler arasında değil Hristiyanlar arasında da yükseltmekte olduğunu belirtti.

Haberde ayrıca son dönemde her üç ülkede de çıkan yangınlar sonrasında Rum yönetiminin AB’ye yaptığı, Güney Kıbrıs’ta bölgesel bir itfaiye uçakları üssü kurulması önerisinin de ele alındığını ve her üç ülkenin de böyle bir üssü, “başarılabilirse AB’nin de katılımıyla” hayata geçirmeye niyetli olduğu kaydedildi.

Alithia haberi, “Ankara’ya Net Mesaj Verdiler... Kıbrıs-İsrail-Yunanistan Üçlü Görüşmesi… Dışişleri Bakanları Hristodulidis, Dendias ve Lapid Meydan Okumalarla Ortak Mücadeleyi Görüştü” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdi.

Gazete üç bakanın Kudüs’teki görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalarla “Ankara’ya net mesajlar verdiğini, dönemin meydan okumalarının birlik içerisinde göğüslenmesi gerektiğine vurgu yaparak aynı ilke ve değerleri paylaşan diğer ülkeleri de işbirliğine katılmaya çağırdıklarını” yazdı.

Fileleftheros, “Dışişleri Bakanı: İsrail’deki Görüşmeler Özlü” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in şahsi Twitter hesabı üzerinden; Kudüs’te gerek üçlü gerek ikili düzeyde (İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, Savunma Bakanı Beni Gantz) özlü ve perspektifli görüşmeler yaptıklarını açıkladığını yazdı.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın da katıldığı Elharrar ile görüşmede, yenilenebilir enerji kaynakları ve enterkonnekte olabilme de dahil geniş yelpazedeki enerji iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Gazete, detay vermemekle birlikte Beni Gantz’ın Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada yerel, bölgesel ve küresel anlamda meydan okumaları ele aldıkları görüşmede iki ülke arasında verimli endüstriyel ve askeri işbirliği konularını ele aldıklarını söylediğine işaret etti.

Haravgi de haberi “Meydan Okumalarla Mücadeleye Hazırlık… Hristodulidis, Dendias ve Laipd Başka Ülkelerini de İş Birliğine Çağırdı” başlığıyla verdi.