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Külliye’de dikkat çeken kare, Sinan Oğan’ı kendi sözleriyle vurdular

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’ın dün Külliye'de verilen resepsiyonda görüntülendiği kare, sosyal medyada çok konuşuldu...
Külliye’de dikkat çeken kare, Sinan Oğan’ı kendi sözleriyle vurdular

28 Mayıs 2023’te yapılan ikinci tur seçiminin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan dün Meclis’te yemin edip göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında 2 isim hariç sil baştan değiştirdiği yeni kabinesini de kamuoyuna tanıttı.

Erdoğan için daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Törene yabancı liderler ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye siyasetinin önemli isimleri de davet edildi.

SOSYAL MEDYA BU KAREYİ KONUŞTU

Davet sırasında çekilen bir kare ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Karede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda Erdoğan’a desteğini açıklayan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan vardı.

“ÜLKÜCÜYÜ KESSEN BARZANİYLE YAN YANA GELMEZ”

Kareyi sosyal medya hesabından paylaşan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan “Ülkücüyü kessen Barzani'yle yan yana gelmez. Plana sadık kalmış” ifadelerini kullandı.

“BUNU CEHALETTİN Mİ YAZDINIZ?”

Özkan'ın paylaşımına Oğan’dan yanıt gecikmedi. Oğan sosyal medyadan verdiği yanıtta: “İbrahim bey merak ediyorum bunu cehaletten mi yazdınız, yoksa belediye işlerinden arta kalan vakitlerde yarı zamanlı trollük mü yapıyorsunuz? Hiç uluslararası bir toplantıya katılmadın mı, hiç kokteyle katılmadın mı ömründe? Bu tür ortamlarda siz birisiyle konuşurken birileri gelir orada durur ve ya sizin konuştuğunuz kişi ile selamlaşır? O esnada orada bulunan fotoğrafçılar da fotoğraf çeker. Bunlar önceden planlanan görüşmeler değil ki… Senaryo yazıyorsunuz …” ifadelerini kullandı.

“POLİTİKADA HİÇ BİR ŞEY KAZAYLA OLMAZ…”

Ancak Emre Sevim isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı Oğan’ın geçmiş yaptığı bir paylaşımla bu sözlerine ilginç bir yanıt verdi. Oğan, 31 Mayıs’ta yaptığı o paylaşımın da “Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa öyle planlanmıştır. (Franklin D. Roosevelt) plana sadık kal…” sözlerine yer vermişti.

DİKKAT ÇEKEN DİĞER KARELER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yerli ve yabancı bir çok ismin bir araya geldiği tören bir çok ilginç ismi de aynı kerede buluşturdu.


Bu karelerden biri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Adem Şener’in bir arada olduğu kareydi.

Bir diğer ilginç karede Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşın el sıkıştıkları kare oldu.

Törenin sonunda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Erbaş’ın duasına Venezuela’nın sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da ellerini açarak eşlik etmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

 

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