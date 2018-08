Kurban Bayramı tatili kaç gün? Tatil ne zaman?

Bayram tatili için artık çok az zaman kaldı. Kurban Bayramı'nda Türkiye'de 9 günlük tatilin heyecanını yaşayan vatandaşlar KKTC'de arife gününün tatil olup olmayacağı belli oldu.

KKTC Bakanlar Kurulu arife günü olan Pazartesini idari tatil olarak verdi.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek tatil yapmak isteyenler için merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. 2018 kurbanlık fiyatlarına ilişkin detaylar da haberimizde yer alıyor.

Kurban Bayramı 2018 yılında merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İslam aleminde her yıl dini bayramlar büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ramazan Bayramının ardından Müslümanlar Kurban Bayramını beklemeye başladılar Dini takvime bakan vatandaşlar da bu tarihlerde gerekli ibadetleri yerine getiriyorlar.

Türkiye'de kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun arife günü olan Pazartesi'ni idari tatil olarak ilan etmesi ile KKTC'de de Bayram tatili 9 gün oldu.

2018 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

2018 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

18 Ağustos Cumartesi

19 Ağustos Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

1. gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 Salı

2. gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018 Çarşamba

3. gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018 Perşembe

4. gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018 Cuma

25 Ağustos Cumartesi

26 Ağustos Pazar

KURBAN BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.