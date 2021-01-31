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Kurt, ayı, vaşak, ceylan ve kaçak avcılar fotokapanlara yakalandı

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Sivas'ta, doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, kurttan ayıya, vaşaktan ceylana çok sayıda yaban hayvanını kayda alırken kaçak avcıların yakalanmasında da önemli rol oynadı.
Kurt, ayı, vaşak, ceylan ve kaçak avcılar fotokapanlara yakalandı

Kurttan ayıya, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak ve dağ ceylanlarına kadar çok sayıda farklı tür ile kaçak avcılar, Sivas'ta kurulan fotokapanlara takıldı.

Sorumluluk sahasında Malatya, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Tunceli, Batman ve Diyarbakır bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü, doğaya yerleştirdiği 153 fotokapan ile yaban hayvanlarının ve yeni türlerin renkli dünyası ve yaşamlarıyla ilgili görüntülerin elde edilmesine yardımcı oluyor.

Isıya ve harekete duyarlı fotokapanlara farklı zaman dilimlerinde yansıyan görüntülerde, hayvanların doğadaki yaşamının yanı sıra kaçak avcılar da dikkati çekiyor.

Bölgenin biyoçeşitliliğini kayıt altına almak için yerleştirilen fotokapanların belgeselleri aratmayan kayıtları, yaban hayatının ve farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının güzelliklerini de yansıtıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, fotokapanların hayvanların doğal yaşamının kaydedilmesinin yanı sıra kaçak avcılıkla mücadelede kendilerine büyük kolaylıklar sağladığını söyledi.

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KAÇAK AVCILAR DA FOTOKAPANA YAKALANDI

Teknolojiyi en etkin kullanan kurumlar arasında yer aldıklarını belirten Çörtük, "Bu yıl av ve yaban hayatını etkin koruma için bölge müdürlüğümüzce 153 fotokapan kuruldu. Sivas'ta ise 26 tane var. 4 kaçak avcı da fotokapana girdi, onlara da yasal işlemlerimizi yaptık." dedi.

Av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için takiplerinin devam ettiğini ifade eden Çörtük, fotokapanları genelde memeli hayvanlar için kurduklarını, boz ayı, vaşak, dağ ceylanı, yaban keçisi, porsuk, tilki, kurt ve domuzun da kapanlara takıldığını anlattı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda doğaya fotokapan yerleştirme faaliyetine hız verdiklerini anlatan Çörtük, "Çok etkin bir cihaz diyebilirim. Şu anda tüm avlaklarımız fotokapan ve dronelerle takip altında, sürekli izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürü Okan Gün ise belirli dönemlerde fotokapanlardaki görüntüleri topladıklarını, bu cihazların kaçak avcılıkla mücadelede de kendilerine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Fotokapanlara yansıyan kaçak av görüntülerini, güvenlik güçleriyle paylaştıklarını aktaran Gün, tespiti yapılan kaçak avcılara cezai işlem uygulandığını belirtti.

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