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Kurtulmuş: KKTC’nin gözlemci devlet statüsü için Özbekistan’dan destek bekliyoruz

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Taşkent’te Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile bir araya geldi.
Kurtulmuş: KKTC’nin gözlemci devlet statüsü için Özbekistan’dan destek bekliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmede KKTC’nin TDT bünyesinde “gözlemci devlet” statüsüyle yer alması için Özbekistan’dan destek beklediklerini açıkladı.

“KKTC’nin TDT bünyesinde “gözlemci devlet” statüsüyle yer alması için destek bekliyoruz” Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara kadar uzanan coğrafyada Türk dünyası olarak ilişkileri, dostluk ve kardeşliği kuvvetlendirmek gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, bunun dünya barışının temin edilmesi için büyük bir fırsat olacağını söyledi.

Türkiye ve Özbekistan’ın yakın iş birliğini artırarak Türk dünyasının gelişmesine katkı sağlanacağını ifade eden Kurtulmuş, hükümetler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için parlamentolar arası iş birliğini de önemsediklerini söyledi.

Çok taraflı ilişkilerde de müşterek hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde “gözlemci devlet” statüsüyle yer almasını temin etmek için Özbekistan Ali Meclisinden destek beklediklerini belirtti. Özbekistan Ali Meclisi Başkanı İsmailov ise, Kurtulmuş ve heyetini Taşkent’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye-Özbekistan arasında her alandaki iş birliklerinin seneden seneye artmasından mutlu olduklarını söyleyen İsmailov, ilişkilerin gelişmesinde parlamentoların iş birliğini de önemsediklerini belirtti.

 

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