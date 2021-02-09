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Kuyumcu vitrininden çaldığı bilezikler imitasyon çıkan soyguncu ‘tepkili’: Bir daha gerçeğini koysunlar

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Kuyumcu vitrininden çaldığı bilezikler imitasyon çıkan soyguncu ‘tepkili’: Bir daha gerçeğini koysunlar
Kuyumcu vitrininden çaldığı bilezikler imitasyon çıkan soyguncu ‘tepkili’: Bir daha gerçeğini koysunlar

Konya’da, kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek vitrindeki bilezikleri çalan Sezer Karga (35), bileziklerin imitasyon çıkmasına, “Bir daha öyle yapmasınlar. Oraya gerçek altın koysunlar” sözleriyle ‘tepki gösterdi‘.

Dün saat 16.00 sıralarında Meram ilçesi Şükran Mahallesi’nde Hüsnü Bağcıatal’a ait kuyumcuya giden Karga kuyumcunun oğlu Mehmet Bağcıatal’a (24), çeyrek altın almak istediğini söyledi.

Bağcıatal’ın çeyrek altını almak için tezgahın altına eğilmesini fırsat bilen Karga, belindeki tabancayı çıkarıp “Dağıtırım beynini, altınları doldur” diyerek tehdit etti.

Bağcıatal da vitrindeki bilezikleri torbaya koydu. Karga, torbayı alıp dükkandan kaçtı.

Bağcıatal, ihbar üzerine gelen polise, silahlı Karga’ya verdiği 25 bileziğin imitasyon olduğunu söyledi. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Sezer Karga’nın 23 suçtan kaydının bulunduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi merkez Karatay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlenen Karga’nın, çaldığı altın bileziklerin ise gözaltına alındıktan sonra imitasyon olduğunu öğrendiği ortaya çıktı. 

Karga’nın, ilk ifadesinde iki saat kuyumcu dükkanının karşısında bekledikten sonra soygunu yaptığını söylediği öğrenildi. Karga, ifadesinde, “Borcum vardı. Gezerken, kuyumcuyu gözüme kestirdim. İçeride kimse kalmayınca da altın alma bahanesiyle girip, soygunu gerçekleştirdim. Altınlarından sahte olduğunu bilmiyordum” dedi.

Karga, gazetecilerin “Neden yaptınız” sorusu üzerine ”Zevk için yaptım, o da sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar. Oraya gerçek altın koysunlar” dedi.  

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