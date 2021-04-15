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Kuyumcudan 3 bilezik çaldı; "hakkını helal et" diyerek kaçtı!

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Konya'nın Ereğli ilçesindeki kuyumcuya müşteri olarak gelen kişi, fotoğrafını çekip, annesine atacağını söyleyerek 3 bileziği eline aldı. İş yeri sahibine "Hakkını helal et" diyen kişi kaçtı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Kuyumcudan 3 bilezik çaldı; "hakkını helal et" diyerek kaçtı!

Konya'nın Ereğli ilçesindeki kuyumcuya müşteri olarak gelen kişi, fotoğrafını çekip, annesine atacağını söyleyerek 3 bileziği eline aldı. İş yeri sahibine "Hakkını helal et" diyen kişi kaçtı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Rasim Erel Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen olayda, iş yerine gelen yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı kişi, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi.

3 bilezik seçen şüpheli, fotoğraf çekip, annesine göndereceğini söyleyerek eline aldı. Ziya D.'ye "Hakkını helal et" diyen şüpheli, koşarak iş yerinden kaçtı.

Ziya D.'nin ihbarı üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. 

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